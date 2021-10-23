ФОТО: В Таллине прошел многотысячный митинг против антиковидных ограничений

Тысячи людей собрались в воскресенье на площади Вабадузе в Таллине на митинге против антиковидных ограничений. Акция протеста проводится против вакцинации и ковид-сертификатов.

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Как сообщает эстонская редакция Delfi, количество людей на митинге постоянно увеличивается. На место приходят даже с детьми и колясками. У многих в руках флаги. В Таллин приехали люди из Латвии и Литвы, также и из других городов Эстонии.

Акция протеста проводится против вакцинации и ковид-сертификатов. Организаторы акции проводят мероприятие с целью остановить "насильственную вакцинацию", в том числе вакцинирование детей и контроль ковид-паспорта. Как и ранее, по мнению зачинщиков, это противоречит закону.

В Таллине идет дождь — протестующие пришли с зонтиками и в дождевиках. Как сообщают репортеры, все проходит мирно. Нет стычек и провокаций. На сцене выступают организаторы с речами о коронавирусе и государственности. Выступления проходят на эстонском и русском языках. На акцию приехали известные политики Март и Мартин Хельме.

Несогласные с нынешней ситуацией в стране вышли с лозунгами: "Нет диктатуре", "Стоп, Кая Каллас", "Сколько смертей от вакцины — это окей?" Ограничения — это смерть для предпринимателей" и другими.

"Мы все едины. Не важно, на каком языке мы говорим, какой мы национальности. Очень важно друг друга поддерживать и отстаивать свои права. Это действительно важно. У каждого своя правда. Кого-то заставляют на работе вакцинироваться. Для меня важно, чтобы было право выбора. Это уже перешло все границы. Мы надеемся, что этот протест поможет. Не попробуешь, не узнаешь", — сказала одна из участниц Юлия Адамсон в интервью RusDelfi.

"Здесь мы выступаем за свободу выбора. За свободу выбирать — поступать так или иначе. Мы против принудительного участия в медицинских экспериментах. Прессинг идет сильный, это все подозрительно. Нужно повышать здоровье населения, правильно питаться, предлагать витамины, которые улучшают здоровье. Все равно привитые болеют", — подчеркнула другая участница Анастасия.

Директор Департамента полиции и погранохраны Эльмар Вахер подтвердил, что данное мероприятие согласовано с полицией. "У нас разрешено выражать свое мнение и в Эстонии свобода слова. Организатор несет юридическую ответственность. Мы, конечно, готовы реагировать на ситуацию", — сказал Вахер в интервью Delfi. На месте будет несколько полицейских патрулей, чтобы следить за обстановкой.

Акция протеста организована целевым фондом "В защиту семьи и традиции" (SA Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks), порталом Objektiiv и изданием EKRE "Новые новости".

За минувшие сутки в Эстонии было зарегистрировано 1643 новых случая Covid-19, скончались пять человек. С начала пандемии в Эстонии коронавирусом заболели более 180 тыс. человек, почти полторы тысячи пациентов скончались.

Во время первой волны коронавируса Эстония была примером удачной борьбы с заболеванием, однако весной этого года страна с населением около 1,3 млн человек вышла на первое место в мире по скорости распространения Сovid-19 — и это несмотря на очень высокий уровень развития электронных услуг, позволяющих людям работать и совершать покупки из дома.