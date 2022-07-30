ФОТО. В Таллиннском заливе горит катер

В Таллиннском заливе возле острова Найссаара загорелся, предположительно, финский катер Hooligan, над морем поднимается густой черный дым. Пассажирам и экипажу удалось эвакуироваться, пишет в субботу rus.postimees.ee.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Представитель Департамента полиции и погранохраны сообщил Postimees, что недалеко от порта Какумяэ в Таллиннском заливе горит небольшое судно. На борту находились десять человек, которым удалось эвакуироваться на спасательной шлюпке. Вскоре их подобрало находившееся поблизости судно.

Работы по тушению осложняет находящееся на судне топливо.