ФОТО. В Таллиннском заливе горит катер

В Таллиннском заливе возле острова Найссаара загорелся, предположительно, финский катер Hooligan, над морем поднимается густой черный дым. Пассажирам и экипажу удалось эвакуироваться, пишет в субботу rus.postimees.ee.
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Представитель Департамента полиции и погранохраны сообщил Postimees, что недалеко от порта Какумяэ в Таллиннском заливе горит небольшое судно. На борту находились десять человек, которым удалось эвакуироваться на спасательной шлюпке. Вскоре их подобрало находившееся поблизости судно.
Работы по тушению осложняет находящееся на судне топливо.
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