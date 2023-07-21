ФОТО: В таллинское кафе забрела рысь, ее ловят по всему городу
Foto: Facebook/ÜLO

Таллинское кафе Ülo опубликовало в Facebook фотографию рыси, которая спряталась под столом. Также эту рысь видели рано утром в пятницу неподалеку от Балтийского вокзала. Сейчас рысь ищут по всему городу.

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Портал Err.ee пишет, что для отлова животного спасатели обратились за помощью к егерям.

Утром животное сидело между домами номер 16 и номер 18 по улицам Копли, но к моменту прибытия спасателей уже убежало. Находящийся по адресу Копли, 16, ресторан Ülo опубликовал в Facebook фотографии рыси, которая утром заглянула к ним на террасу. Ту же рысь с утра видели у Балтийского вокзала.

По словам егерей, это может быть молодая рысь, которая заблудилась в городе. Вероятно, она напугана и где-то прячется, но может начать движение, когда стемнеет.

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