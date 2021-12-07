ФОТО: в Украине в результате дорожной аварии погибли 12 человек
Foto: Pixabay

В Черниговской области грузовик столкнулся с маршруткой. Авария произошла в 120 километрах к северо-востоку от Киева.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

В Украине в результате крупной дорожно-транспортной катастрофы погибли 12 человек, еще восемь получили травмы. В Черниговской области маршрутный микроавтобус утром во вторник, 7 декабря, фронтально столкнулся с грузовиком, сообщили в Черниговской областной администрации.

"Маршрутка с пассажирами, следовавшая из Чернигова в направлении Сосницы, столкнулась с фурой. В результате ДТП на месте погибли 11 человек, еще один - скончался уже в больнице. Семеро - травмированы. На месте происшествия работают полиция, спасатели, медики", - говорится в сообщении.

Ранее Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщила об 11 погибших.

Только 5 декабря в Киевской области произошла автокатастрофа, в результате которой погибли два человека. Правоохранительные органы Украины задержали полицейского по подозрению в совершении ДТП.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Читать комментарии Комментировать
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
Dokobit Article Novembris RU
DELFI Brand Studio Читайте также
Что поможет сэкономить время на работе и в повседневной жизни?
Быть для своих клиентов помощником и опорой. Кристине Крауле
Инструменты поддержки – не волшебная палочка. Домашнюю работу необходимо сделать самим
TOP 5: великолепный отдых в Паланге для всей семьи
Престижная награда Energy Globe Award присуждена Управлению Рижского Свободного порта
Детские дома — это не просто социальная проблема, это огромная несправедливость
Кофе Costa Coffee теперь доступен и в Wolt
Твое время стоит дороже! Используй преимущества Wolt