ФОТО: Вдоль улицы Чака сажают деревья

На этой неделе стартовала программы по благоустройству улиц центра Риги. Проект затронет 12 столичных улиц — от высадки деревьев до установки лавочек, клумб, мусорников и стоек для велосипедов, сообщили порталу Delfi в пресс-службе Рижской думы.

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Как пояснил вице-мэр Вилнис Кирсис, уже на этой неделе на улице Чака (участок от улицы Пернавас до улицы Эрглю) между полосами движения транспорта начали высаживать 26 деревьев.

В целом на центральных улицах Риги планируют установить 60 лавочек, 56 мусорников, 201 стойку для велосипедов, 171 клумбу, а также посадить 57 деревьев.

Кроме того, на следующей неделе начнутся работы по озеленению на улице Элизабетес (участок от улицы Экспорта до бульвара Бривибас), где будет высажено 20 деревьев. А на участке от улицы Сатеклес до бульвара Бривибас появится 75 новых кустарников.

Работы по благоустройству также запланированы на улицах Валдерама, Бривибас, Лачплеша, Дзирнаву и др.

