ФОТО, ВИДЕО: Из-за взрыва обрушился Крымский мост

На Керченском (Крымском) мосту, соединяющем Крым с Россией, произошел пожар. Разрушено дорожное полотно: обрушилось два пролета, железнодорожная ветка серьезно повреждена. По предварительным данным, никто не пострадал. По версии Национального антитеррористического комитета, на мосту подорвали грузовой автомобиль.

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Рано утром пресс-служба "Крымской железной дороги" сообщила, что пожар на Керченском мосту начался с возгорания топливной цистерны в хвосте грузового поезда.

"В 06:05 аппаратура показала ложную занятость на ж/д путях на железнодорожной части транспортного перехода через Керченский пролив. Произошло возгорание топливной цистерны в хвосте грузового поезда. Локомотив с частью вагонов выведен на станцию Керчь. Ведутся аварийные работы. Причины происшествия устанавливаются", — говорится в сообщении.

Позднее российский Национальный антитеррористический комитет сообщил, что на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля. Глава парламента Крыма Константинов заявил, что дорожное полотно на Крымском мосту повредили "украинские вандалы".

Есть видео, подтверждающие эту версию.

Советник главы Крыма Олег Крючков сообщил, что судоходные арки моста не повреждены. В пресс-службе Росморречфлота заявили, что судоходство в Керченском проливе не остановлено.

Движение по Крымскому мосту полностью закрыто, готовится запуск паромной переправы через пролив, заявили власти Крыма.

Крымский мост, построить который Путин поручил после аннексии полуострова, был открыт в мае 2018 года. Как подсчитала газета "Ведомости" в феврале 2017 года, общая стоимость проекта превысила 300 млрд рублей.

Сейчас Крымский мост используется в том числе для снабжения российской армии на юге Украины.