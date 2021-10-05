ФОТО, ВИДЕО: Корабль "Союз МС-19" с "киноэкипажем" выведен на орбиту

Пилотируемый космический корабль "Союз МС-19", на борту которого находятся космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, отделился от третьей ступени ракеты-носителя "Союз-2.1а" и начал автономный полет к станции, сообщил ТАСС диктор на космодроме Байконур.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Ракета "Союз-2.1а" была запущена во вторник с 31-й площадки Байконура в 11:55 по латвийскому времени. Сближение с МКС произойдет по двухвитковой схеме и займет примерно 3 часа 17 минут. Стыковка с модулем "Рассвет" МКС запланирована на 15:12 этого же дня.

На корабле "Союз МС-19" на орбиту отправятся космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко. Их дублерами стали космонавт Роскосмоса Олег Артемьев, кинооператор Алексей Дудин и актриса Алена Мордовина.

Экипаж Международной космической станции состоит из космонавтов Роскосмоса Олега Новицкого, Петра Дуброва и астронавта NASA Марка Ванде Хая, прибывших на МКС 9 апреля на корабле "Союз МС-18", а также прибывших на МКС на корабле Crew Dragon 24 апреля астронавтов NASA Меган Макартур и Шейна Кимбро, астронавта Европейского космического агентства Томаса Песке и астронавта Японского агентства аэрокосмических исследований Акихико Хошиде.

Как говорится в сообщении на сайте "Роскосмоса", специалисты Главной оперативной группы управления российским сегментом МКС должны были приступить к управлению полетом корабля после его штатного отделения от третьей ступени носителя спустя 529 секунд после старта. Трансляция с космодрома Байконур была доступна на сайте и в социальных сетях Госкорпорации "Роскосмос".

В ночь на 5 октября специалисты дочерних организаций Госкорпорации "Роскосмос" начнут работы на стартовом комплексе "Восток" по программе пускового дня. Во вторник утром состоится заседание Государственной комиссии, на котором будут рассмотрены результаты испытаний, проводимых с ракетой-носителем и пилотируемым кораблем. Комиссия должна оценить готовность изделия к заправке компонентами топлива и ее пуску в назначенное время.