ФОТО, ВИДЕО: Космический корабль Crew Dragon стартовал к МКС

Многоразовый пилотируемый космический корабль Crew Dragon американской компании SpaceX стартовал в субботу, 26 августа, к Международной космической станции (МКС), сообщило Национальное аэрокосмическое агентство США (NASA).

Запуск со стартового комплекса 39A Космического центра имени Кеннеди во Флориде был осуществлен с помощью ракеты-носителя Falcon 9.

В состав международного экипажа в рамках миссии Crew-7 входят астронавты из США, Дании и Японии Жасмин Могбели, Андреас Могенсен и Сатоси Фурукава, а также российский космонавт Константин Борисов. В воскресенье, 27 августа, они должны состыковаться с орбитальной станцией и заменить четырех астронавтов, находящихся там с марта. Планируется, что новый экипаж пробудет на МКС полгода.

Это уже третий полет многоразового корабля Crew Dragon.

Изначально планировалось произвести запуск накануне, однако его дата была перенесена. О причинах переноса в NASA не сообщили.

We have liftoff! Endurance ascends to space. Next stop for #Crew7: the @Space_Station. pic.twitter.com/UW5Db3HH7C