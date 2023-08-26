ФОТО, ВИДЕО: Космический корабль Crew Dragon стартовал к МКС
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Многоразовый пилотируемый космический корабль Crew Dragon американской компании SpaceX стартовал в субботу, 26 августа, к Международной космической станции (МКС), сообщило Национальное аэрокосмическое агентство США (NASA).

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Запуск со стартового комплекса 39A Космического центра имени Кеннеди во Флориде был осуществлен с помощью ракеты-носителя Falcon 9.

В состав международного экипажа в рамках миссии Crew-7 входят астронавты из США, Дании и Японии Жасмин Могбели, Андреас Могенсен и Сатоси Фурукава, а также российский космонавт Константин Борисов. В воскресенье, 27 августа, они должны состыковаться с орбитальной станцией и заменить четырех астронавтов, находящихся там с марта. Планируется, что новый экипаж пробудет на МКС полгода.

Это уже третий полет многоразового корабля Crew Dragon.

Изначально планировалось произвести запуск накануне, однако его дата была перенесена. О причинах переноса в NASA не сообщили.


Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Iedvesmai
Mums nevienam rītdiena nav apsolīta. Saruna ar Santu Zaļjalovu
Vai, Eiropai pārejot uz 100% bio pārtiku, pazudīs kokakola?
Лучшее лекарство в мире. Активный отдых в Вентспилсе
Как провести выходные с детьми в Вентспилсе
Mums nevienam rītdiena nav apsolīta. Saruna ar Santu Zaļjalovu
Apskatīt pasauli bez liekiem tēriņiem. Ceļotāja Olafa piezīmes