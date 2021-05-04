ФОТО, ВИДЕО: мэр Мехико заявила о гибели 15 человек при крушении метромоста
Foto: AP/Scanpix/LETA

Мэр Мехико Клаудиа Шейнбаум подтвердила гибель 15 человек при крушении метромоста.

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"На данный момент 15 погибших", — приводит ее слова Milenio.

Отмечается, что Генеральная прокуратура работает над установлением личности погибших, чтобы предоставить информацию их семьям.

Шейнбаум добавила, что на данный момент известно о 70 пострадавших, 34 из которых госпитализированы.

В настоящее время выясняется, есть ли люди в машине, которая оказалась под завалами.

Ранее сообщалось, что в результате крушения метромоста в Мехико погибли 13 человек, 70 пострадали.

Авария произошла на юго-востоке Мехико, в районе станций Оливос и Тесонко. При обрушении метромоста под завалами оказались несколько проезжавших снизу машин.

По предварительным данным, причиной происшествия стало столкновение автомобиля с одной из опор метромоста. Строение обрушилось вместе с находящимся на нем поездом метро. Сейчас на месте происшествия работают полицейские и врачи.


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Source

Gazeta.ru

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