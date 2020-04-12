ФОТО, ВИДЕО: Москву парализовали десятки "скорых" с зараженными Covid-19

Экстренные службы в Москве подтвердили наличие огромных пробок из "скорых", потому что врачи не успевают оперативно принимать пациентов с подозрением на коронавирус, пишет "Обозреватель".

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Так, по данным издания "Life", заторы образовались на подъезде к Федеральному клиническому центру высоких медицинских технологий Федерального медико-биологического агентства в городе Химки Московской области.

Отмечается, что за сутки медицинский центр уже разместил более 100 человек, однако пробка из карет скорой помощи долгое время не рассасывалась. По словам очевидцев, в субботу, 11 апреля, в ней стояли около 50 машин.

Вы видели когда-либо пробки из "скорых"? Нет? А вот в москве это происходит сегодня. Зато поиграли в "каникулы" вместо карантина. Зато порассуждали на тему "а в Швеции", "а в Беларуси", про масонский заговор и т.д. И это при том, что в москве до сих пор не закрыто метро. Успехов. pic.twitter.com/EvxBSmaDlR — Сергей Наумович (@sergonaumovich) April 10, 2020





"Это просто дезинфекция!", говорили они. На видео можно четко разглядеть, как из "скорых" выносят больных и заносят на каталках в здание больницы.

Еще вариант для кремлеботов — на дезинфекцию заносят людей. pic.twitter.com/wNOBMnzNEG

— Сергей Наумович (@sergonaumovich) April 11, 2020



Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Москве сложилась тяжелая ситуация с коронавирусом и больницы работают в авральном режиме, пишут "Известия".

"Больницы в Москве в условиях распространения коронавируса работают чрезвычайно напряженно, в героическом режиме", — сказал он.

По состоянию 11 апреля в России зафиксировано 13 584 случая заболевания коронавирусом. За прошедшие сутки количество зараженных увеличилось на 1667 человек. От Covid-19 скончались уже 106 человек, из них 16 — за последние сутки.