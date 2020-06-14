ФОТО, ВИДЕО: Мотоциклисты устроили заезд в память о жертвах стрельбы в Лихула

В субботу у заправки Olerex в Лихула собрались мотоциклисты, чтобы начать оттуда заезд в память о жертвах лихулаской трагедии, пишет ru.delfi.ee.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

В память о погибших в трагедии Вирготе и Юлле зажгли свечи, после чего состоялся поминальный заезд с заправки Olerex в родные места Виргота.

Еще один заезд пройдет в воскресенье, когда состоится поминальная служба.

Как сообщалось, 6 июня в 22:00 32-летний мужчина на Subaru устроил возле автозаправки в Лихула аварию и скрылся с места происшествия. Известно, что после аварии недалеко от заправки он выстрелил в мотоциклиста, который от полученных травм скончался на месте. Также он открыл огонь по машине, в которой находилось четыре человека: мужчина, женщина и двое детей. Женщина от полученных травм скончалась на месте, мужчина и дети были переданы медикам.