ФОТО, ВИДЕО. На Чехию обрушился мощный торнадо: деревни частично сровняло с землей

На юго-востоке Чехии, недалеко от границы со Словакией и Австрией, мощный торнадо опустошил целые районы нескольких населенных пунктов. Сообщается как минимум о 300 пострадавших, поступают сообщения о погибших.

Спасатели оказывают пострадавшим экстренную помощь и ищут людей под завалами.

В пострадавших районах объявлена чрезвычайная ситуация.

Ветер, скорость которого достигала 267-322 км/ч, сровнял с землей часть города Годонина и части близлежащих сел — Лужице, Грушки, Моравска Нова Вес и Микулчице, сообщила журналистам представитель службы скорой помощи Гедвика Кропачкова.

"К сожалению, мы можем подтвердить, что есть и жертвы, но точного числа я не могу вам сказать," — цитирует Кропачкову агентство Франс пресс. Она уточнила, что число жертв, вероятно, не будет исчисляться десятками.

Директор больницы города Годонин в интервью чешскому телевидению сообщил об одном погибшем. С различными травмами в больницу было доставлено около 200 человек.

Журналисты со ссылкой на данные МВД и минздрава Чехии называют общую цифру примерно в 300 раненых.

Чешское телевидение со ссылкой на представителей чрезвычайных служб сообщает об огромном уроне, нанесенном торнадо.

Судя по видеокадрам, размещенным очевидцами в соцсетях, наиболее пострадавшие районы выглядят как после бомбежки.

