На Ближнем Востоке роскошь есть везде, даже на свалке заброшенных машин. В Дубае на одном из таких кладбищ можно найти настоящие самородки автомобильной промышленности — Bentley, Rolls-Royce, Ferrari, Lamborghini и Maserati. На интернет-аукционе эти автомобили могут приобрести все желающие, многие из них без дефектов, поскольку их просто бросили на улице.

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Блогер Supercar Blondie посетила большую свалку в Дубае, на которой собраны роскошные автомобили. Некоторые из них стоят с ключами в замке, другие — разбиты. Но состояние некоторых суперкаров сохранилось идеально.

Девушка в своем блоге рассказывает, что на кладбище автомобилей в ОАЭ попадают машины обанкротившихся бизнесменов, бежавших из страны, или просто после аварий. Ведь некоторым местным жителям порой купить новый спорткар проще, чем думать о ремонте.

Среди прочих машин на свалке девушка обнаружила новенький Ferrari California T, разбитый Rolls-Royce Wraith 2014 года и покрытый толстым слоем грязи, но совершенно нетронутый внутри Mercedes Benz G-500.

Среди прочих находок — Lamborghini Huracan 2015 года, Mercedes-Benz GTS 2015 года и Ferrari 612 Scaglietti 2006 года. В салоне одного из автомобилей блогер нашла 500 дирхам (примерно 120 евро).

Как рассказали девушке на кладбище авто, многие владельцы, убегая из страны, попросту оставляют свои машины на улицах. Банки забирают имущество, а затем передают на свалку, где затем машины уходят с молотка.

Работник свалки рассказал, что в случае везения суперкар можно приобрести на аукционе всего за 40 тысяч долларов. В свою очередь, стартовая цена легендарного Rolls-Royce Wraith составляет всего два доллара.