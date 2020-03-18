ФОТО, ВИДЕО: Непривычная картина. Таллин "вымер" в страхе перед вирусом

Фотокорреспонденты Delfi проехались накануне по столице Эстонии. Перед ними открылась очень странная и непривычная картина: в местах, где обычно было столпотворение туристов, царили пустота и тишина.

В целях информирования общества о ситуации с пандемией коронавируса Covid-19 все статьи портала Delfi по этой теме доступны бесплатно.

Департамент здоровья Эстонии накануне сообщил, что общее число зараженных коронавирусом в стране достигло 225 человек. У большинства пациентов с коронавирусом по-прежнему легкие симптомы. По данным департамента, большинство зараженных в Эстонии — люди средних лет. Среди инфицированных мало детей, а также пожилых людей, для которых вирус представляет наибольшую опасность.

В сообщении также отмечается, что с 31 января в Эстонии было проведено в общей сложности 1625 тестов на COVID-19.

Таллин буквально вымер из-за коронавируса и введенной в стране чрезвычайной ситуации. Фотографы Delfi опубликовали снимки и видео непривычно пустынных улиц, дорог и площадей эстонской столицы.