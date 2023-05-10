ФОТО, ВИДЕО. Операция "Опознай меня". Полиция трех стран Европы просит граждан помочь установить имена 22 убитых женщин

Корреспондент Би-би-си в Амстердаме Элис Кадди рассказывает об усилиях полиции установить личности женщин, погибших насильственной смертью в разное время в трех европейских странах — опознать их до сих пор не удалось.

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Полиция трех европейских стран просит помочь установить личности 22 убитых женщин, имена которых остаются загадкой.

Их тела были обнаружены в Нидерландах, Бельгии и Германии в период с 1976 по 2019 год.

Нераскрытое убийство женщины в Амстердаме, чье тело нашли в мусорном баке в реке, побудило Интерпол принять дополнительные меры.

Это первый случай, когда Интерпол обнародовал целый список неопознанных тел и обратился с просьбой помочь в их идентификации.

Так называемые "черные уведомления", выпущенные в рамках кампании, известной как "Операция "Опознай меня", обычно распространяются только внутри сети полицейских органов Интерпола по всему миру.

На теле женщины, найденной в мусорном баке в Амстердаме, были обнаружены ранения головы и груди.

Детектив-криминалист Карина ван Левен пытается разгадать эту тайну с 2005 года, когда она стала членом первой в городе группы по расследованию так называемых "холодных" дел.

Голландская полиция считает "холодными" дела, не раскрытые в течение трех лет, по которым по-прежнему ведется расследование.

Исчерпав все усилия, ван Левен и ее коллега связались с полицией соседних Германии и Бельгии. Оказалось, что и у соседей есть несколько подобных случаев предполагаемых убийств, жертвами которых стали неопознанные женщины.

Три страны составили список из 22 дел, которые они пытаются раскрыть, и попросили Интерпол опубликовать подробности. Бельгийская полиция представила семь дел, Германия — шесть, а Нидерланды — девять.

Большинство жертв были в возрасте от 15 до 30 лет. Не зная ни их имен, ни того, кто их убил, полиция говорит, что точные обстоятельства их смерти установить трудно.

Полный список, размещенный на сайте Интерпола, включает в себя подробную информацию о женщинах, фотографии предметов и особенностей, которые могут помочь в опознании — одежды, украшений и татуировок, а также, в некоторых случаях, новые реконструкции лиц и информацию о делах.

Ван Левен говорит, что поиск ответов в таких делах жизненно важен. "Если у вас нет имени, у вас нет истории. Вы просто номер. Но люди — это не номера", — объясняет она.

В Нидерландах почти все неопознанные женщины, по-видимому, стали жертвами убийства, в то время как неопознанные мужчины, по словам полиции, погибли при различных обстоятельствах.

В этой части Европы перемещаться между странами легко — границы открыты.

Рост глобальной миграции и торговли людьми привел к тому, что все больше людей объявляются пропавшими без вести за пределами границ своих стран, говорит доктор Сьюзан Хитчин, координатор отдела ДНК Интерпола.

Это может затруднить идентификацию тел, а женщины "непропорционально страдают от гендерного насилия, включая домашнее насилие, сексуальное насилие и торговлю людьми", — говорит она.

"Цель этой операции — вернуть этим женщинам их имена".

Жертва номер один

Тело женщины, найденное в мусорном баке, захоронено на кладбище в центре Амстердама.

Ее могила находится недалеко от железнодорожной линии, за рядами могил с именами и свежесрезанными цветами.

Ее похоронили на участке для безымянных покойников. На могилах — небольшие таблички с надписью "неопознанный умерший".

Тело нашел местный житель Ян Мейер — он отправился на своей лодке посмотреть, что за мусорный бак, замеченный его соседом, плавает в реке рядом с его домом на окраине голландской столицы.

Однако приторочив бак к лодке, чтобы отбуксировать его к берегу, он заметил, что бак заметно тяжелее, чем он ожидал. А когда его часть показалась над водой, он почувствовал "ужасный запах".

Будучи пожарным, Ян и раньше видел трупы. Но эта вонь была оглушающей и напомнила ему случай из детства, когда он нашел гниющую тушу убитой овцы.

Он также заметил, что крышка бака заколочена гвоздями. Он отбуксировал находку к своему причалу и вызвал полицию.

Когда контейнер открыли, полицейские обнаружили мешки со стиральным порошком, сложенные поверх бетона.

Они перевернули бак, и из него выпало тело. Одна из рук была частично замурована в бетон.

Присутствовавший при этом полицейский рассказал мне, что тело было серого цвета и выглядело как "скульптура из песка". По внешнему виду невозможно было определить, мужчина это или женщина, говорит он.

В ходе расследования было установлено, что женщине, вероятно, было около 20 лет, и она была "частично западноевропейской и частично азиатской внешности".

Более поздние судебно-медицинские исследования, проведенные с использованием изотопного анализа, позволили предположить, что она родилась в Нидерландах, Германии, Люксембурге или Бельгии.

"Это связано с пищей, которую вы едите, водой, которую вы пьете, а также воздухом, которым вы дышите", — объясняет ван Левен суть метода.

В течение нескольких недель после обнаружения тела полиция опубликовала подробную информацию об одежде и обуви жертвы, но опознать ее так и не смогли. Женщина была босой, а темные ботинки на шнуровке с креповой подошвой лежали в мусорном баке вместе с телом.

В рамках операции "Опознай меня" Интерпол опубликовал подробную информацию о том, что было найдено вместе с телом.

На правом запястье женщины были золотые часы, в баке также нашли сумку из змеиной кожи.

Там же была найдена мужская одежда — полиция считает, что она принадлежала преступнику. Среди предметов одежды — куртка с пришитой к ней красной круглой нашивкой. Что на ней было написано, следователи установить не смогли.

В связи с этим делом никого не арестовали и не допросили, и первоначальный интерес со стороны СМИ вскоре сошел на нет.

Но тем, кто обнаружил тело, было не так-то просто забыть женщину без имени. Они до сих пор задаются вопросом, кто она и кто может до сих пор ее разыскивать.

"У каждого из них был кто-то, кто скучал по ним"

Когда детектив Карина ван Левен впервые посетила могилу жертвы в 2007 году, чтобы эксгумировать останки, она была потрясена и опечалена мыслью о том, что после смерти люди становятся безвестными.

Владелец кладбища спросил детектива, что она собирается делать со "всеми остальными".

Именно тогда она осознала масштаб проблемы неопознанных тел.

Она стала специализироваться на идентификации умерших, и в дальнейшем ей удалось идентифицировать 41 человека, умершего по разным причинам.

У всех тел, которые она опознала, была одна общая черта. "Независимо от того, сколько времени ушло на их опознание, у всех них был кто-то, кто по ним скучал, — говорит она. — Даже если прошло 25 лет, люди очень рады, что у них есть что-то, что они могут похоронить и отдать дань уважения".

Операция "Опознай меня"

Только четыре из тел, которые Карина помогла опознать в Нидерландах, принадлежали жителям этой страны, поэтому она считает, что работа с полицией разных стран и более широкое информирование общественности очень важны.

Один из случаев операции "Опознай меня" — найденная в Бельгии женщина с характерной татуировкой в виде черного цветка с зелеными листьями и подписью "R'NICK".

Ее тело нашли на решетке водостока в реке в Антверпене в 1992 году. Полиция заявила, что она была убита, но ее имя так и не установили.

В другом случае, произошедшем в 2002 году, в парусном клубе немецкого города Бремен было найдено тело женщины, завернутое в ковер и перевязанное бечевкой.

Интерпол надеется, что публикация списка жертв поможет людям вспомнить забывшиеся детали и поделиться ими с полицией.

"Возможно, они узнают серьгу или конкретный предмет одежды, найденный на неопознанной жертве", — говорит доктор Сьюзан Хитчин из Интерпола.

В некоторых из 22 случаев полиция пытается использовать для опознания тел технологии, которых на момент их обнаружения не существовало.

Судебный эксперт из Шотландии доктор Кристофер Ринн выполнил новую реконструкцию лица женщины из мусорного бака в Амстердаме.

Он вспоминает, что увидел оригинальные посмертные фотографии этой женщины, будучи студентом, и они преследуют его с тех самых пор.

Он надеется, что новое изображение, полученное с помощью современного компьютерного программного обеспечения для реконструкции лица по черепу, поможет обнаружить новые зацепки.

Ван Левен говорит, что, хотя она хотела бы раскрыть дело и найти преступника, главное для нее — "установить личность женщины, чтобы вернуть ее в семью".

Она говорит, что "никогда не откажется" ни от женщины в мусорном баке, ни от других расследуемых ею дел.

"Ты — человек, у тебя есть имя, у тебя есть история, и эта история должна быть рассказана до конца, даже если ее конец трагичен и ужасен".