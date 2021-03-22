ФОТО, ВИДЕО. Пикник, прогулки, вездеход: Путин и Шойгу провели выходные в Сибири

Президент России Владимир Путин провел выходные в Сибири. Компанию в путешествии главе государства составит министр обороны РФ Сергей Шойгу. На отдыхе они совершают пешие прогулки по заснеженной тайге, катаются на вездеходе и наблюдают за местной фауной. Также Шойгу пригласил Путина в свою мастерскую, где он занимается обработкой дерева и деалет из него различные изделия.

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что глава государства решил "передохнуть" и провести выходные в тайге.

Судя по фотографиям, опубликованным на официальном сайте Кремля, президент и премьер прогулялись на природе, устроили пикник на свежем воздухе и прокатились на шведском вездеходе Bandvag 206, стоимость которого оценивается в 564-790 тысяч евро.

Кадры прогулки, предоставленные пресс-службой Кремля, показали на телеканале "Россия 24". Путин и Шойгу прошли по висячему мосту над рекой, погулялись по снегу в лесу. Президент также посмотрел в бинокль на местных диких животных. Министр обороны привел Путина в мастерскую, где он занимается своим хобби — обрабатывает сухие деревья и изготавливает поделки из древесины.

Это уже второй приезд Путина в тайгу за последние пять месяцев. Последний раз он отдыхал здесь в октябре, перед своим днем рождения. В той поездке президента также сопровождал Шойгу. Президент и министр любовались красотами природы, гуляляя на высоте почти двух тысяч метров. Путин в качестве сувенира увез из тайги найденную шишку.