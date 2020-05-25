ФОТО, ВИДЕО: По Свердловской области в России пронесся ураган, три человека погибли

В понедельник, 25 мая, по Свердловской области в России пронесся ураган. Жертвами стихии стали три человека. В столице области Екатеринбурге скорость ветра достигала 28 метров в секунду, сообщает РИА "Новости".

Свердловскую область накрыл штормовой ветер с дождем и градом. Из-за разгула стихии около 16 тысяч человек остались без света.

В Екатеринбурге ветер повалил десятки деревьев, повреждены автомобили и кровли строений. Общественный транспорт во многих частях города остановился или ходит с большим опозданием из-за заблокированных мусором дрог и оборванных проводов.

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В столице Свердловской области в результате стихии погиб мужчина, на которого упал строительный кран. Мужчину доставили в больницу с тяжелыми травмами, но врачи не смогли спасти ему жизнь. Меж тем в городе Арамиль под сорванной крышей здания погиб мужчина, который вышел во двор, чтобы переставить свою машину.

В области действует штормовое предупреждение, МЧС советует не выходить из дома без крайней необходимости. Жители Екатеринбурга активно публикуют в соцсетях фото и видео поваленных на улицах деревьев и сорванных крыш.

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