ФОТО, ВИДЕО: По Свердловской области в России пронесся ураган, три человека погибли
Foto: AP/Scanpix/LETA

В понедельник, 25 мая, по Свердловской области в России пронесся ураган. Жертвами стихии стали три человека. В столице области Екатеринбурге скорость ветра достигала 28 метров в секунду, сообщает РИА "Новости".

Свердловскую область накрыл штормовой ветер с дождем и градом. Из-за разгула стихии около 16 тысяч человек остались без света.

В Екатеринбурге ветер повалил десятки деревьев, повреждены автомобили и кровли строений. Общественный транспорт во многих частях города остановился или ходит с большим опозданием из-за заблокированных мусором дрог и оборванных проводов.

View this post on Instagram

A post shared by Egor Gulnarin (@egor_gulnarin) on May 25, 2020 at 6:57am PDT

View this post on Instagram

Досхипор в Екатеринбурге не успокоиться этот ветер… Что творится у нас во дворе.. . . . #екатеринбургновости #екатеринбургсегодня #свяжи_как_я_свяжи_лучше_меня #свердловская_область #свердловскаяобласть #екбсегодня #новостироссии #россия #вязание #вязаниеназаказекб #вязаныевещи #вяжунетужу #ураган #ураганекатеринбург #ираногти #лето2020 #весна2020 #проишествия #ураганекатеринбурге

A post shared by 🎩Шапки 🌺Вязание спицами🌺ЕКБ (@ira_nogti_) on May 25, 2020 at 5:46am PDT

В столице Свердловской области в результате стихии погиб мужчина, на которого упал строительный кран. Мужчину доставили в больницу с тяжелыми травмами, но врачи не смогли спасти ему жизнь. Меж тем в городе Арамиль под сорванной крышей здания погиб мужчина, который вышел во двор, чтобы переставить свою машину.

В области действует штормовое предупреждение, МЧС советует не выходить из дома без крайней необходимости. Жители Екатеринбурга активно публикуют в соцсетях фото и видео поваленных на улицах деревьев и сорванных крыш.

View this post on Instagram

Сегодня как-то так😳😳😳

A post shared by Tatiana Eremenko (@t.a.eremenko) on May 25, 2020 at 5:03am PDT

View this post on Instagram

А у нас веткопад

A post shared by mama_poka_5ti_getei (@mama_poka_5ti_detei) on May 25, 2020 at 6:38am PDT

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

0

Source

rus.DELFI.lv

Tags

Россия Екатеринбург
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form