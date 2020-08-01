ФОТО, ВИДЕО: Поляки представили прототипы двух электрокаров собственного производства

В Польше представили новый национальный бренд электромобилей Izera. Старт серийного производства первых моделей, кроссовера и хэтчбека, запланирован на 2023 год. На этой неделе поляки презентовали прототипы обеих этих моделей.

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Торговая марка принадлежит компании ElectroMobility, которая была основана в 2016 году и существует на государственные средства. Бренд назван в честь Изерских гор, горному хребту на границе Чехии и Польши. Модели кроссовера и хэтчбека разрабатывались совместно польскими инженерами и дизайнерами итальянской студии Torino Design, работавшими с такими грандами автопроизводства, как Ferrari, McLaren и Nissan.

Серийные автомобили Izera будут базироваться на единой платформе, которую марка планирует приобрести у стороннего производителя. Ею может стать модульная платформа MEB, созданная Volkswagen специально для "зеленых" автомобилей.

Технические характеристики пока не разглашают. Известно лишь, что без подзарядки аккумулятора машины смогут проехать до 400 км, а максимальная скорость будет ограничена на отметке 160 км/ч. При этом разгон машин до 100 км/ч займет менее восьми секунд.

В этом году ElectroMobility планирует открыть завод в регионе Силезия на юге Польши, где будет осуществляться сборка электромобилей. Ожидается, что первые серийные модели Izera сойдут с конвейера в 2023 году. Объемы производства неизвестны, однако в компании отметили, что на предприятии будет создано порядка шести тысяч рабочих мест.