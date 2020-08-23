ФОТО, ВИДЕО. "Путь свободы": цепь солидарности выстроилась от Вильнюса до границы с Беларусью

В знак солидарности с гражданским обществом Беларуси, которое борется за демократические перемены в своей стране, в Литве в воскресенье прошел "Путь свободы" - живая цепь соединила Вильнюс деревней Мядининкай, которая находится у границы с Беларусью.

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В акции планировали принять участие около 50 тыс. человек. Акция проходила 23 августа, в день "Балтийского пути", когда 23 августа 1989 года в живую цепь от Вильнюса до Таллина выстроилось более миллиона человек. Тогда это стало посланием для всего мира о стремлении Литвы, Латвии и Эстонии прекратить советскую оккупацию и восстановить независимость.

Протяженность "Пути свободы" составила 32 км - от Кафедральной площади в Вильнюсе до деревни Мядининкай, которая находится на границе с Беларусью.

В "Пути свободы" приняли участие президент Гитанас Науседа, экс-президенты Валдас Адамкус и Даля Грибаускайте, министр иностранных дел Линас Линкявичюс, дипломаты, а также представители из Латвии.