ФОТО, ВИДЕО: Samsung представил новую линейку смартфонов Galaxy Note20

В среду, 5 августа, южнокорейский производитель электроники Samsung Electronics представил новую линейку устройств — Galaxy Note20 и Galaxy Note20 Ultra.

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Смартфон Galaxy Note 20 Ultra получил безрамочный дисплей с диагональю экрана 6,9 дюйма. Устройство оснащено камерой с тремя модулями: основной датчик получил объектив 108 Мп с возможностью записи видео в формате 8K, два других датчика получили по 12 Мп, один из них с телефотообъективом поддерживает пятикратный оптический "зум". Модель Galaxy Note20 Ultra также оснащена автофокусом с лазерным сенсором.

Младшая модель Galaxy Note20 также получила безрамочный дисплей, но диагональю 6,7 дюйма. В "тройной" камере устройства у основного датчика объектив 64 Мп, при этом она поддерживает только трехкратный гибридный оптический "зум".

Оба смартфона также получили усовершенствованный стилус S Pen. В Galaxy Note20 будет 256 Гб внутренней памяти, Galaxy Note 20 Ultra поступит в продажу в моделях на 256 и 512 Гб.

В компании подчеркнули, что новые смартфоны созданы как для работы (для чего, например, были усовершенствованы заметки Samsung Notes), так и для игр. "Samsung смогла обеспечить максимально широкие игровые возможности на устройствах Galaxy Note20, чтобы пользователи чувствовали себя настоящими киберспортсменами", — указано в сообщении производителя.

Помимо линейки смартфонов Samsung анонсировал планшеты Galaxy Tab S7 и S7+, которые оснащены дисплеями в 11 и 12,4 дюйма соответственно. Также в компании сообщили о создании новой модели гибкого смартфона Galaxy Z Fold2 с двумя безрамочными дисплеями в 6,2 и 7,6 дюйма. Он поступит в продажу в черном и бронзовом цветах, однако о его доступности в компании пообещали сообщить дополнительно 1 сентября.

В компании анонсировали беспроводные наушники Galaxy Buds Live с функцией активного шумоподавления, которая вырезает низкочастотные шумы (например, от проезжающих мимо автомобилей), но позволяет слышать речь или объявления в транспорте. Также на конференции Samsung представили часы Galaxy Watch3, с помощью которых можно, например, измерить пульс, давление или насыщение крови кислородом во время занятия спортом.

Многие анонсы Samsung стали известны благодаря утечкам задолго до конференции. За несколько часов до мероприятия инсайдер опубликовал официальные фотографии и видеоролики, на которых показаны смартфоны Galaxy Note20 и Note20 Ultra, гибкий смартфон Samsung Galaxy Z Fold2, планшеты Galaxy Tab S7 и S7+, а также новые наушники и "умные" часы. Косвенно эти анонсы подтверждали и сами представители Samsung. В июле 2020 года президент и глава подразделения ИT и мобильных коммуникаций Samsung Electronics Тэ Мун Ро подтвердил анонс пяти новых устройств, а вскоре после этого компания опубликовала трейлер конференции, в котором на затемненном изображении можно было распознать часы, наушники, смартфоны и планшет.