ФОТО, ВИДЕО: Стивен Сигал представил уникальный бронированный электромобиль-амфибию Storm

Герой многочисленных голливудских боевиков Стивен Сигал на днях представил на Международной оборонной выставке (IDEX) в Абу-Даби бронированный электромобиль-амфибию Storm, разработанный украинской компанией Highland Systems совместно с канадской компанией Streit Group.

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По словам знаменитого актера, дизайн гусеничного электромобиля представляет собой симбиоз Lamborghini и истребителя Stealth. Стивен Сигал признался, что если бы у него была возможность выбрать себе машину подобного класса, то он взял бы себе именно Storm.

"Эта машина великолепна, она способна на многое. Может ходить по воде, по суше, она бронирована и защищена от бомб. Это потрясающе. Если бы я выбирал, то взял бы себе именно ее", — отметил Сигал.

Гусеничный электромобиль Storm оборудована тремя электромоторами, которые в сумме способны выдавать 2500 лошадиных сил, и дизельным двигателем. В гибридном режиме вездеход способен проехать 18-36 часов, на электротяге — 1,5–3,5 часа. Если дизельный агрегат использовать только в качестве генератора, то Storm проедет 8,5 часа.

По словам разработчиков, на суше бронированный автомобиль может разгоняться до 140 км/ч, а в воде — до 30 км/час. Полная масса автомобиля равна восьми тоннам. Storm оборудован композитными резиновыми гусеницами, которые снижают сопротивление качению по сравнению с обычными стальными гусеницами. В компании заявили, что благодаря уникальному конструкторскому решению амфибия способна проезжать над некоторыми минами без их срабатывания.

Стивен Сигал стал лицом российской военной техники в 2013 году, когда стал популяризировать оружейный бренд Orsis. С 2016 года Сигал является гражданином России — гражданство актеру было предоставлено по указу президента РФ Владимира Путина.