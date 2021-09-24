Спелеологи впервые в истории спустились в загадочную карстовую дыру в Йемене — так называемый Адский колодец, источающий дурной запах. Они не нашли там джиннов или демонов, зато обнаружили водопады, сталагмиты, известковый "жемчуг", множество змей и дохлых животных.

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Группа спелеологов из Омана в сотрудничестве с Советом по геологической разведке и минеральным ресурсам Йемена совершила первый спуск на дно Адского колодца — загадочного карстового провала в пустыне восточного Йемена, в провинции Аль-Махра. Это чудо природы, которому миллионы лет, носит официальное наименование Колодец Бархаута, и его старательно избегают местные жители. На протяжении веков ходили рассказы о том, что здесь поселились джинны или демоны. Ширина колодца составляет около 30 м, глубина — 112 м, он порой источает странный запах. Группа исследователей пещер, которая до этого успела побывать в сотне пещер в Омане, обнаружила в йеменском провале лишь пещерный известковый серый и зеленый "жемчуг" и сталагмиты, что образуются из-за капающей воды. Также они встретили там множество змей и останки мертвых животных, сообщает издание Daily Mail.

"Там были змеи, но они не побеспокоят вас, если вы их не потревожите, — пояснил Мохаммед аль-Кинди, член группы Oman Cave Exploration Team, а также профессор геологии из Немецкого технологического университета в Омане. — Мы собрали образцы воды, камней, почвы и некоторых мертвых животных, но еще не проанализировали их". Кинди был в числе восьми опытных спелеологов, спустившихся в Адский колодец на прошлой неделе, в то время как двое коллег страховали их на поверхности. "Я был последним, кто забрался внутрь, и последним, кто ушел. Я провел там около шести часов", — говорит Кинди.

Колодец Бархаута расположен ближе к границе Омана, чем к столице Йемена Сане, и представляет собой гигантскую дыру в пустыне Аль-Махра. Местный фольклор говорит, что этот колодец служит тюрьмой для демонов. На протяжении веков ходили также истории о злобных созданиях, именуемых джиннами, или "гениями", живущих в этом колодце. Он воспринимался как врата ада, а посещение этих мест грозило неудачами. Дурная репутация колодца поддерживалась также отвратительными и ядовитыми запахами, иногда исходящими из его глубин, однако спелеологам во время их спуска сильные запахи не досаждали. Существуют также предположения, что где-то в глубине под этом местом располагается супервулкан, который рано или поздно извергнется, однако научных доказательств этому не получено.

В колодце много мелких впадин и острых скалистых гребней. На глубине примерно 65 м из отверстий в стенах выходит вода, образуя красивые водопады.

"Восточный водопад наиболее активен, а потоки воды из южного водопада прерываются. Яма содержит множество пещерных отложений и организмов, включая змей, лягушек и жуков. Некоторые сталагмиты и сталактиты имеют длину более 9 м. С этим глубоким провалом связано множество легенд, говорящих в том числе и о том, что где-то в ямах обитают огромные крокодилы и что это жилище джиннов, — рассказывает Кинди. — Наша группа старается уточнить возраст пещерных отложений и оценить уровень воды. Это научные задачи, в ходе решения которых мы пытаемся отследить различные изменения, через которые проходила пещера, изучив отложения внутри нее".

Используя геодезическое оборудование и газоанализаторы, Мохаммад и его группа обнаружили, что уровень кислорода в провале находится в пределах нормы и не содержал ядовитых испарений. Оманская группа использует новейшие 3D-инструменты и более традиционные методы для того, чтобы построить карты пещер, а также задокументировать все их особенности: влияние тектонических сдвигов, поддерживаемый микроклимат, какие организмы населяют пещеры и какое воздействие на эти организмы оказывает подземная жизнь.

Некоторые журналисты задаются вопросом, можно ли считать провал в Йемене аналогом геологического образования, возникшего в 2013-2014 годы в центральной части полуострова Ямал в России.

Ямальский кратер — это округлое углубление в земной поверхности диаметром 20 м и глубиной более 50 м, окруженное выброшенными горными породами. Новообразованная воронка к осени 2016 года заполнилась водой и превратилась в озеро. Профессор гляциологии и палеоклиматологии Крис Фогвилл из германского Кильского университета имени Христиана Альбрехта считает, что дыра на полуострове Ямал возникла при обрушении древнего ледяного образования, а дыра в Йемене — это карстовый провал, вызванный эрозией известняка, подвергавшегося постепенному растворению из-за воздействия грунтовых и поверхностных вод, содержащих кислоты и соли.