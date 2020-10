ФОТО, ВИДЕО: Ураган "Алекс" привел к жертвам в Италии и во Франции

По меньшей мере пять человек погибли в результате обрушившегося на Европу урагана "Алекс". Последствия непогоды ощущаются в Лигурии и близ Ниццы, в Австрии погиб ребенок, в Швейцарии под водой оказались участки автомагистрали A2.

В результате обрушившегося на Италию урагана "Алекс" в курортном городе Сан-Ремо и ряде других населенных пунктов Лигурии на побережье Средиземного моря погибли минимум пять человек. Об этом в воскресенье, 4 октября, сообщило агентство ANSA.

Тысячи человек лишились света из-за обрыва линий электропередачи. Между тем власти по-прежнему предупреждают об угрозе наводнений, в частности, в районе реки По на севере страны. В области Пьемонт на северо-западе ущерб нанесен ряду улиц и мостов, подтоплены улицы. Власти коммуны Лимоне-Пьемонте заявили о "катастрофической ситуации".

Storm Alex has carved a path of destruction across Italy and France. #9News pic.twitter.com/bIZbwIbmKk

Непогода привела к жертвам и во Франции. Так, по данным агентства AFP, ссылающегося на пожарных, в коммуне Сен-Мартен-Везюби в департаменте Приморские Альпы в автомобиле был обнаружен труп мужчины. По официальным данным, минимум восемь человек пропали без вести, в частности, двое пожарных.

По словам премьера Жана Кастекса, посетившего пострадавший регион, власти опасаются, что число погибших может возрасти.

В горной местности к северу от Ниццы на время прервалась связь с рядом деревень. Тысячи домохозяйств лишились электричества, произошел коллапс телефонной сети. Доставку воды и продуктов взяли на себя спасатели.

Extreme rainfall in south east France is leading to extremely dangerous conditions right now.

The bridge collapses with what looks like power surge/explosion.#stormalex #tempeteALEX #AlpesMaritimespic.twitter.com/dqStdhCnKB