ФОТО, ВИДЕО: Уволенный работник разгромил бульдозером завод Mercedes-Benz в Испании

Бывший сотрудник завода Mercedes-Benz Espana уничтожил более 50 автомобилей немецкой марки в знак протеста против массовых увольнений. Об этом пишет издание Periodismo del Motor.

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38-летний мужчина угнал тяжелый бульдозер Caterpillar, добрался до фабрики Mercedes-Benz в городе Витория-Гастейс на севере Испании, разрушил ворота и начал крушить новые машины на стоянке.

Бывший сотрудник хотел разрушить сборочную линию. Недавно на ней установили роботов-сборщиков, которые заменили людей и позволили руководству провести массовые увольнения. Уничтожить главную цель "мстителю" не удалось.

Мужчина задержан, ему предъявлены обвинения. Компания подсчитавает сумму причиненного им ущерба. Предварительно, это сумма может превышать 2 млн евро.