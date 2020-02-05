ФОТО, ВИДЕО: В аэропорту Стамбула при посадке разбился пассажирский самолет, один человек погиб

Лайнер авиакомпании Pegasus Airlines развалился на три части и загорелся в результате жесткой посадки в аэропорту "Сабихи Гекчен" в Стамбуле. Инцидент произошел 5 января в районе шести часов вечера по местному времени. Хотя прибывшие на место происшествия пожарные быстро потушили огонь, один человек в результате аварии все же погиб.

Пассажирский самолет авиакомпании Pegasus Airlines разбился в среду вечером, 5 февраля, во время посадки в стамбульском аэропорту Сабиха Гекчен. На борту самолета находились 177 человек — 171 пассажир и шесть членов экипажа.

Через полчаса после инцидента в авиакомпании заявили, что жертв нет, однако позже министр здравоохранения Турции Фахреттин Кока сообщил, что один человек все же погиб, еще 157 человек с различными травмами были доставлены в больницы.

По данным турецких властей, среди госпитализированных оба пилота — их состояние оценивается как тяжелое. Жизням остальных пострадавших ничто не угрожает.

По кадрам местных телеканалов можно судить, что Boeing 737 фактически развалился на части. Пассажиры были эвакуированы через бреши в фюзеляже. Загоревшийся самолет удалось быстро потушить.

Sabiha Gökçen'de İzmir-İstanbul seferini yapan yolcu uçağı inişte parçalandıhttps://t.co/4OdIfMMI3m pic.twitter.com/a2Ke7o9TbK — T24 (@t24comtr) February 5, 2020



По данным "Интерфакса", самолет летел из Измира и садился в плохих погодных условиях — под проливным дождем и сильных порывах ветра. Губернатор Стамбула сообщил, что лайнер потерял скорость, находясь на высоте 30-40 метров от земли, и буквально рухнул на полосу.

Генеральная прокуратура в Анкаре начала расследование индидента. После аварии аэропорт Сабиха Гекчен закрыли на неопределенный срок, все рейсы перенаправлены в другой стамбульский аэропорт.