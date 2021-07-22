ФОТО, ВИДЕО: В эстонском порту паром протаранил причал. На борту судна находилась президент Эстонии

В порту Куйвасту в Эстонии произошел инцидент — паром врезался в причал. На фото и видео, присланными очевидцами в эстонскую редакцию Delfi, видно, что повреждены как судно, так и сам пирс.

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Как рассказал очевидец, в 14:05 паром Tõll отчалил в направлении Сааремаа, он должен был зайти в порт Куйвасту. "Причал накренился, носовая часть парома повреждена. Теперь все ждут, когда паром причалит ко второму пирсу", — сообщил он.

Директор порта Куйвасту Валдур Хянг, рассказал Delfi, что в настоящее время находится в отпуске и даже не в курсе того, что именно произошло. "Я сейчас еду туда", — сказал он.

Охранник порта Куйвасту сообщил Delfi, что на данный момент у них нет времени на общение со СМИ. "У нас авария, сейчас некогда разговаривать", — сказали он по телефону.

Советник президента по связям с общественностью Таави Линнамяэ подтвердила эстонской редакции Delfi, что на пароме, который протаранил пирс, находилась и президент Эстонии Керсти Кальюлайд.

"Эстонская пресса очень хорошо информирована, — прокомментировал инцидент Таави Линнамяэ. — Совершенно верно. Это правда. Информация соответствует действительности".

По его словам, все пассажиры, которые находились на борту парома здоровы, в том числе и президент Эстонии. Однако советник президента отметил, что автомобилю главы государства были нанесены незначительные повреждения.

Президент ехала на Сааремаа по неофициальной причине. "В ближайшие дни на Сааремаа не будет официальных встреч. Люди порой должны отдыхать", — добавил Линнамяэ.

По словам руководителя фирмы TS Laevad Индрека Рандвеэра, столкновение произошло из-за того, что во время швартовки скорость парома Tõll была слишком большой. "Мы еще не знаем, была ли это техническая неисправность или человеческая ошибка", — сказал Рандвеэр Delfi.

Первые показания уже дали как капитан судна, так и старший помощник капитана. По словам Рандвеэра начато расследование, чтобы выяснить причину столкновения. До его завершения они не хотят публично высказывать предположения о том, что могло произойти.