ФОТО, ВИДЕО: В Германии Mercedes въехал в участников карнавального шествия
Foto: EPA/Scanpix/LETA

В городе Фолькмарзен (Германия, земля Гессен) автомобиль Mercedes въехал в толпу людей на карнавальном шествии. Это произошло в 14:30 по местному времени (16:30 мск). По предварительным данным, пострадали как минимум 15 человек, в том числе дети.

Водитель, который был за рулем машины, арестован. О мотивах его поступка — пока ничего не сообщается — полиция начала следственные действия и допрашивает свидетелей. Но как сообщает Frankfurter Rundschau со ссылкой на очевидцев, водитель намеренно объехал ограждение, отделяющее участников шествия от зрителей, и направил машину на детей.

По словам одного из очевидцев, на толпу наехал серебристый Mercedes-Kombi. Машина проехала около 30 метров, прежде чем остановилась. По словам свидетелей, водитель после наезда продолжал давить на педаль газа.

В так называемый "бешеный понедельник" (Rosenmontag) в целом ряде федеральных земель Германии по традиции проходят праздничные шествия — главное и наиболее масштабное событие карнавала, напоминает Deutsche Welle. Фолькмарзен — небольшой город в округе Вальдек-Франкенберг с населением около 6800 человек. Он расположен в 30 километрах от Касселя (земля Гессен) в центральной Германии.

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