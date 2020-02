ФОТО, ВИДЕО: В Германии Mercedes въехал в участников карнавального шествия

В городе Фолькмарзен (Германия, земля Гессен) автомобиль Mercedes въехал в толпу людей на карнавальном шествии. Это произошло в 14:30 по местному времени (16:30 мск). По предварительным данным, пострадали как минимум 15 человек, в том числе дети.

Водитель, который был за рулем машины, арестован. О мотивах его поступка — пока ничего не сообщается — полиция начала следственные действия и допрашивает свидетелей. Но как сообщает Frankfurter Rundschau со ссылкой на очевидцев, водитель намеренно объехал ограждение, отделяющее участников шествия от зрителей, и направил машину на детей.

По словам одного из очевидцев, на толпу наехал серебристый Mercedes-Kombi. Машина проехала около 30 метров, прежде чем остановилась. По словам свидетелей, водитель после наезда продолжал давить на педаль газа.

В так называемый "бешеный понедельник" (Rosenmontag) в целом ряде федеральных земель Германии по традиции проходят праздничные шествия — главное и наиболее масштабное событие карнавала, напоминает Deutsche Welle. Фолькмарзен — небольшой город в округе Вальдек-Франкенберг с населением около 6800 человек. Он расположен в 30 километрах от Касселя (земля Гессен) в центральной Германии.

Breaking: At least 15 injured, including children, after a car rams into a crowd at a Carnival Parade in Volkmarsen, Germany. Witnesses say the driver still was on the gas during the incident. A suspect has been arrested. pic.twitter.com/7gK37aAcZp

#Germany #Volkmarsen

Images of the area were the incident happen. The prepartor is arrested. No info is given if he was drunk or he did this as a attack ! 15 Injured most were childrens pic.twitter.com/68OHYvKGWs