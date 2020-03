ФОТО, ВИДЕО: В Индии полицейский призывает к самоизоляции в шлеме коронавируса

Полицейские в городе Ченнаи на юге Индии начали надевать шлем, похожий на коронавирус Covid-19 под микроскопом, чтобы убеждать людей не выходить на улицу, сообщает портал телеканала "Дождь".

Как пишет агентство ANI, шлемы изготовил местный художник Гаутам. Он сказал, что общество не относится к карантину всерьез, пока полицейские круглосуточно дежурят с риском для себя, чтобы остановить распространение болезни. Художник также сделал плакаты с призывами оставаться дома и передал их полиции.

Tamil Nadu: Police in Chennai has been creating awareness among the people about the importance of them staying at home amid #CoronavirusLockdown by making a police personnel wear a helmet designed to look like Coronavirus. The helmet has been designed by a local artist Gowtham. pic.twitter.com/LlxrUYfihX