ФОТО, ВИДЕО: В Минске женщины второй день подряд выстроили "цепи солидарности"

Оппозиция в Беларуси переходит от массовых столкновений к мирным форматам протеста — "цепям солидарности", пишет РБК. В Минске прошло несколько подобных акций, в которых участвовали только женщины, многие из них были с цветами в руках.

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Женщины в Минске на акции протеста выходят второй день подряд. О женских акциях протестах сообщает портал Tut.by.

"Девушки с цветами стоят у метро на Каменной Горке, на проспекте Дзержинского, и в центре, на проспекте Независимости у кинотеатра "Октябрь", — пишет издание.

Фото и видео акций опубликовал проект Tut.by Telegram-канал "Выборы видишь?". На них видно, что вдоль проспекта в живую цепь выстроились по меньшей мере несколько десятков женщин, у многих в руках цветы. На одном из видео вдоль дороги идет колонна девушек с цветами в поднятых руках. Проезжающие мимо машины сигналят им.

Еще одно видео с акции публикует Onliner: в цепи стоят десятки девушек, в руках у них белые цветы, вырезанные из бумаги сердечки и белые шарики. Плакатов и лозунгов при этом нет.

Накануне в "цепь солидарности" выстроились несколько сотен женщин у Комаровского рынка в Минске, схожие акции проходили и в других районах города, а также в других регионах страны.

"Радио Свобода" писало, что в такие цепочки выстраивались в Гродно, Гомеле, Витебске и других городах страны. В Могилеве выстроившихся в цепь женщин разогнал ОМОН, нескольких участниц забрали в автобус, остальных вытеснили на другую сторону улицы. В Гомеле на акцию протеста вышли около 500 человек, они возложили цветы в память о жертвах насилия на ступени облисполкома.

Протестные акции продолжаются в белорусских городах четвертый день подряд, после того как ЦИК страны объявила о предварительных итогах президентских выборов, состоявшихся 9 августа.

Согласно официальным данным, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, а его главная соперница от оппозиции Светлана Тихановская — 10,09%. В штабе последней не признали итогов выборов и потребовали передачи власти мирным путем. Через несколько дней Тихановская уехала из Беларуси в Литву. Милиция задержала порядка 6 тыс. участников протестов.