ФОТО, ВИДЕО: В Норильске произошла крупнейшая экологическая катастрофа. Что важно знать

В Норильске случилась крупная авария, которая серьезно угрожает окружающей среде. По данным российских СМИ, 29 мая на территории ТЭЦ-3 произошла утечка дизельного топлива, в результате чего были загрязнены местные реки Далдыкан и Амбарная. Концентрация вредных веществ в воде превышает норму в десятки тысяч раз. В "Гринпис" говорят, что это крупнейшая авария в заполярной Арктике. Президент РФ Владимир Путин ввел в регионе режим ЧС. Ущерб от катастрофы оценивается в миллиарды рублей.

Что произошло

Авария в Норильске произошла 29 мая. На Надеждинском заводе лопнула цистерна и произошел большой разлив дизельного топлива. По официальным данным, в воду и почву попало около 20 тысяч тонн нефтепродуктов.

Как сообщает "Интерфакс", из резервуара на ТЭЦ-3, в котором было около 21 тысячи тонн дизельного топлива, произошла утечка, в результате чего вредные вещества попали в реки Далдыкан и Амбарная. Теперь региону грозит крупная экологическая катастрофа.

Директор Института экологии ВШЭ Борис Моргунов сообщил "Коммерсанту", что в средней полосе России ликвидация последствий подобной аварии занимает 3-4 года с учетом нейтрализации основных загрязнений и естественной очистки. С учетом того, что в Арктике природа восстанавливается намного дольше, речь может идти о десятилетиях, пишет The Bell.

Что сказал Путин

Местные власти слишком поздно отреагировали на ситуацию. По словам красноярского губернатора Александра Усса, меры из-за отсутствия информации об аварии начали приниматься лишь спустя два дня, когда картина происшествия стала понятна по записям в соцсетях. По данным СМИ, предприятие пыталось ликвидировать последствия аварии собственными силами, а спасатели МЧС подключились лишь через несколько суток.

Вскоре новость дошла до Кремля. В дело вмешался президент России Владимир Путин, который остро отреагировал на доклад Красноярского губернатора Александра Усса, сообщившего, что власти узнали о масштабах аварии лишь спустя два дня уже после появления "тревожащей информации социальных сетей".

"Почему органы власти узнали об этом только через два дня? Мы что, будем узнавать о чрезвычайных ситуациях из социальных сетей? У вас там все в порядке со здоровьем?" — поинтересовался Путин.

Первые уголовные дела

Президент объявил чрезвычайную ситуацию федерального характера и пригрозил властям правоохранительными органами, а вскоре по делу возбудили первые уголовные дела. Следственный комитет России (СКР), в частности, возбудил уголовное дело о халатности из-за несвоевременного информирования об аварии под Норильском (ч. 1 ст. 293 УК РФ). Об этом говорится на сайте ведомства. В отношении кого возбуждено уголовное дело, не уточняется, пишет "Коммерсант".

В четверг, 4 июня следствие будет просить об аресте задержанного накануне начальника котлотурбинного цеха ТЭЦ-3 АО "НТЭК" Вячеслава Старостина. От дачи показаний он отказался. В ближайшее время ему планируется предъявить обвинение.

В связи с аварией ранее было уже возбуждено три уголовных дела — по ст. 254 (порча земли), ст. 246 (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ) и ст. 250 УК РФ (загрязнение вод).

Что дальше

Как сообщает "Интерфакс", компания "Норильский никель" рассчитывает в течение 14 дней полностью удалить проливы горючего на водных объектах Таймыра, образовавшиеся после случившейся 29 мая аварии. Об этом в эфире телеканала "Россия 1" сообщил первый вице-президент ПАО "Норильский никель" Сергей Дьяченко.

По его словам, это оценка специалистов, которых компания привлекла для ликвидации аварии, основанная на прогнозе благоприятных погодных условий в регионе.

Тем временем местные власти уже признали, что за две недели ликвидировать последствия аварии не удастся. Пострадавшие природные комплексы будут ощущать ее годами: часть топлива останется в грунте и донных отложениях и будет отравлять воду и землю токсичными растворимыми компонентами дизтоплива: бензолом, толуолом, этилбензолом и ксилолом.

Сайт "Норникеля" сообщает об откачке 340 тонн дизтоплива (из них только 78 тонн — с воды) и сборе 800 кубометров грязного грунта к 3 июня. Зараженный грунт будут вывозить на временные площадки, затем рекультивировать.

Упомянутый выше вице-президент "Норильского никеля" Сергей Дьяченко сообщил, что "компанией в кратчайшие сроки были найдены емкости", которые "будут спецбортами доставлены на территорию Норильска" для сбора вредных веществ. По его словам, к месту ЧП будет доставлено емкостей на 16 тысяч тонн, в них будет законсервирована топливо-водяная смесь. "Дальше будут найдены способы, каким образом мы эти емкости будем эвакуировать с площадки", — приводит слова Дьяченко "Интерфакс".

Какими будут последствия

По оценкам экспертов Greenpeace, экологический ущерб только водным объектам от аварии на ТЭЦ-3 в Норильске может превысить 6 млрд рублей, и это без учета ущерба почве и выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.

В Greenpeace отмечают, что "с помощью установленных боновых загрязнений удастся собрать только незначительную часть загрязнения, поэтому можно утверждать, что почти все дизельное топливо останется в окружающей среде".

Авария на ТЭЦ в Норильске стала первой аварией такого крупного масштаба в заполярной Арктике. "Последствия аварии будут еще долго наблюдаться, особенно в условиях северной природы. Это может поменять жизнь коренных народов, повлиять на здоровье людей", — говорится на странице Greenpeace.

Сопоставимая по масштабам экологическая катастрофа произошла в 1989 году, когда нефтяной танкер Exxon Valdez потерпел аварию у берегов Аляски. По масштабам две аварии формально сравнимы — после катастрофы танкера Exxon Valdez в море вытекло около 37 тыс. тонн нефти. Та авария считалась наиболее разрушительной для морской экологии до взрыва нефтяной платформы Deepwater Horizon в Мексиканском заливе в 2010 году. Катастрофа 30-летней давности стоила компании-виновнику более 6 млрд долларов, такова была стоимость нанесенного ущерба и работ по ликвидации последствий аварии.

Не исключено, что новая авария повлечет реформу экологического регулирования в России. Она может затронуть весь бизнес, работающий в Арктике, пишет "Коммерсант".

"Норникель" может потратить на ликвидацию аварии около 1 млрд рублей и заплатить штраф в несколько десятков миллионов рублей, пишет РБК со ссылкой на мнение руководителя группы оценки рисков устойчивого развития агентства АКРА Максима Худалова.