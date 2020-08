ФОТО, ВИДЕО: В порту Бейрута прогремели два мощных взрыва; десятки погибших

Серия взрывов произошла во вторник в районе порта ливанской столицы Бейрут, один из которых был особенно мощным.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Жертвами стали десятки человек. Данные разнятся, однако, согласно последней информации, погибли почти 70 человек. Еще свыше 2,7 тысячи человек пострадали, местные больницы переполнены.

Губернатор Бейрута Марван Аббуд заявил, что город является зоной "стихийного бедствия". Он сравнил эти взрывы "с тем, что произошло в Хиросиме и Нагасаки".

Колоссальный ущерб

Городу нанесен колоссальный ущерб. На видеозаписях, которые жители Бейрута загружают в соцсети, видно, как после взрывов поднимается огромный столб дыма, который быстро увеличивается в размерах.

Взрывная волна имела такую силу, что даже ощущалась на Кипре в 200 километрах от Ливана. Как сообщил корреспондент "Интерфакса", жители острова услышали грохот и почувствовали, как под ногами дрожит земля.

Взрывы повредили многие здания, выбили окна и двери. Пострадал международный аэропорт.

Ливанские СМИ показывают кадры, на которых видно, как под обломками здания находятся люди, искорежено большое количество автомобилей.

Первые версии

Пока официальная причина взрывов не установлена, однако прозвучало несколько версий.

Изначально поступала информация, что взрывы случились из-за пожара на складе пиротехники, расположенном близ порта. Затем министр здравоохранения Ливана Хамад Хасан сообщил, что в порту Бейрута взорвалось судно с пиротехникой.

Глава МВД Ливана Мухаммед Фахми заявил, что в порту Бейрута взорвалась аммиачная селитра из-за пожара на складе, вызванного коротким замыканием.

Позже, в частности, арабские СМИ сообщили о том, что к взрывам могут быть причастны ВВС Израиля, но израильская армия опровергла подобные заявления. В группировке "Хезболла" также заверили, что речь не идет об израильской атаке на один из ее объектов.

Ливанская реакция

Сразу же после взрывов президент Ливана Мишель Аун сообщил, что созывает экстренное заседание Высшего совета обороны страны.

Ливанский премьер Хасан Диаб объявил национальный траур по жертвам. Он заявил, что виновные понесут ответственность за произошедшее.

В местном подразделении Красного креста отмечают, что число погибших и пострадавших будет расти, так как под обломками зданий могут находиться люди.

Глава управления безопасности Ливана Аббас Ибрагим призвал не спешить с выводами и отметил, что "нельзя утверждать, что взрыв произошел в результате теракта".

Бывший премьер Ливана Саад Харири считает, что взрыв является "инцидентом, связанным с нарушением безопасности и нацеленным на бейрутский порт".

Международная реакция

Лидеры ряда стран мира выразили соболезнования в связи с событиями в Бейруте и предложили помощь.

Телеграмму соболезнования направил президент России Владимир Путин. "В России разделяют скорбь ливанского народа. Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим", — отметил Путин в послании ливанскому президенту.

Франция также выразила слова поддержки Ливану. Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что "выражает братскую солидарность с ливанцами после взрыва, приведшего к такому количеству жертв и разрушений сегодня вечером в Бейруте". Глава МИД страны Жан-Ив Ле Дриан отметил, что Париж "готов оказать свою помощь в зависимости от потребностей, которые выразят ливанские власти".

Помощь Бейруту предложили власти Турции, Израиля и других стран.

Just received from a colleague in Lebanon. #Beirut pic.twitter.com/k3oAzGWMwv — Charles Lawley تشارلز لأولي (@CharlesLawley) August 4, 2020

3rd video from another angle. Initial reports that explosion occurred due to accidental fire break in fireworks cache #Lebanon #Beirutpic.twitter.com/1WnCO6N0HI — Hemat (@Himat75) August 4, 2020