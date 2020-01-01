ФОТО, ВИДЕО: Вместо новогоднего салюта Пыхья-Таллин удивил грандиозным световым шоу

Пыхья-Таллинн в этом году принял решение устроить салют без грохота. Вместо него в яхтенном порту Ноблесснера организовали грандиозное световое и лазерное шоу.

Ранее сообщалось, что в акватории прилегающей к площади Ноблесснери гавани будет создана водяная стена, на которой и будет проецироваться лазерное шоу, подготовленное фирмой Eventech. Световые эффекты будут сопровождаться музыкой. Мероприятие призвано предложить альтернативу традиционному салюту, который беспокоит домашних животных, птиц и людей.



Старейшина Пыхья-Таллинна Пеэтер Ярвелайд отметил, что использование пиротехники в канун Нового года и в новогоднюю ночь стало массовой проблемой.

"Почти все столичные районы, которые ранее устраивали салют, отказались от этой практики. Но это не уменьшило количество ракет, запущенных в частном порядке, от которых страдают как домашние животные, так и люди. Поэтому мы считаем, что нужна альтернатива. Призываю всех отказаться от использования в новогоднюю ночь пиротехники и приглашаю в портовый городок Ноблесснери, где состоится незабываемое световое представление", — сказал Ярвелайд.

По словам представительницы администрации портового городка Ноблесснери Анн Виркус, большую часть расходов, связанных с организацией лазерного и светового шоу, взяли на себя работающие на территории портового городка фирмы.

"Мы хотим показать, что праздновать и веселиться в новогоднюю ночь можно таким образом, чтобы это никого не подвергало опасности и не вредило окружающей среде", — сказала Виркус.