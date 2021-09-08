ФОТО, ВИДЕО. Взрыв газа в Подмосковье: рухнули три этажа, два человека погибли

В подмосковном Ногинске произошел взрыв газа в жилом доме. По данным МЧС, рухнула стена со второго по четвертый этажи, на пятом этаже произошло обрушение межэтажного перекрытия. Два человека в результате взрыва погибли, сообщает РБК со ссылкой на источники.

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Взрыв газа произошел в жилом доме в подмосковном Ногинске, сообщают ТАСС и "Интерфакс" со ссылкой на источники.

В результате обрушились междуэтажные перекрытия, передает "Интерфакс". Два человека в результате взрыва погибли, еще пятеро пострадали, сообщила РБК помощник руководителя Главного следственного управления СК по Московской области Анна Тертичная.

Погибшие — мужчина и женщина. Среди пострадавших две женщины в возрасте 43 и 44 лет, мужчина (63 года), а также двое детей (5 и 10 лет).

Сообщение о взрыве газа в девятиэтажном многоквартирном доме, расположенном по адресу: городской округ Богородский, ул. 28 Июня, 9а, поступило в 06:55, сообщили в МЧС.

Газ взорвался в квартире на третьем этаже девятиэтажки в Богородском городском округе, сообщает "Интерфакс". ТАСС уточняет, что разрушились квартиры на втором и третьем этажах.

По информации МЧС, рухнула стена со второго по четвертый этажи, на пятом этаже произошло обрушение межэтажного перекрытия. На месте взрыва работают 121 человек и 32 единицы техники.

В общей сложности из здания эвакуировали более 170 человек, рассказал источник ТАСС.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил в Telegram, что поручил главе Богородского городского округа Игорю Сухину оказать всю необходимую помощь жильцам. На место происшествия направились вице-губернатор Евгений Хромушин, руководитель Главного управления региональной безопасности Московской области Роман Каратаев и начальник подмосковного МЧС Сергей Полетыкин.

Прокуратура начала проверку. "Будет дана правовая оценка действиям ответственных лиц, в том числе на предмет соблюдения законодательства в сфере обеспечения безопасности газового оборудования", — сообщили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.