ФОТО, ВИДЕО. Захват заложников в Луцке: террорист кидается гранатами и стреляет по дрону

Вооруженный неизвестный захватил автобус с заложниками в Луцке на западе Украины, сообщает РБК со ссылкой на полицию Волынской области. Очевидцы утверждают, что на месте ЧП прозвучали выстрелы. На место происшествия прибыл губернатор Волынской области Юрий Погуляйко, а президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что берет ситуацию под личный контроль.

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По данным полиции, вооруженный мужчина взял в заложники около 20 человек. Сообщается, что у захватившего автобус мужчины есть взрывчатка и оружие.

В регионе объявлен оперативный план "Заложник", движение в центре Луцка перекрыто. На место ЧП прибыли сотрудники всех служб экстренного реагирования, а также губернатор Волынской области Юрий Погуляйко и глава МВД Арсен Аваков, который будет лично координировать действия полиции.

Как сообщает украинский портал Суспільне.ua, злоумышленник заперся внутри автобуса с людьми и выдвигает требования. Полицейские ведут переговоры с мужчиной. По факту захвата заложников возбуждено уголовное дело. Украинские СМИ публикуют фото предполагаемого преступника. Известно и вероятное имя: Максим Кривош.

Начальник полиции Волынской области Юрий Крошко сообщил, что подозреваемый в захвате заложников мужчина ранее на своих страницах в соцсетях неоднократно писал, что недоволен "системой в Украине".

Крошко добавил, что договориться с захватившим заложников мужчиной пока не удается. "Ведутся переговоры, но он на контакт не идет. Постоянно звучат выстрелы. Прибыл спецназ. Пытаемся убедить его сдаться", — заявил Крошко украинскому телеканалу "Первый".

Президент Украины Владимир Зеленский объявил, что берет ситуацию с захватом заложников в Луцке под свой личный контроль.

"Тревожные новости из Луцка. Утром в 9:25 в городскую полицию позвонил гражданин, который сообщил, что захватил автобус с заложниками. Были слышны выстрелы, автобус поврежден. Полиция начала операцию "Заложник", СБУ ввела план "Бумеранг". Делается все, чтобы урегулировать ситуацию без жертв. Держу ход событий под личным контролем", — написал Зеленский у себя в Facebook.

В 17:18 портал информационное агентство "Униан" сообщило, что захватчик пытается сбить коптер правоохранителей из автобуса и периодически бросает, судя по всему, шумовые гранаты. Видео этого опубликовал Telegram-канал Ressentiment.

В 18:18 появилась информация, что террорист поставил ультиматум и дал полчаса на выполнение его требований. Об этом сообщила якобы одна из заложниц автобуса, которая по требованию террориста позвонила на телеканал "Перший" и передала его требования.

Портал "Диалог. уа" сообщает, что террорист требует, чтобы Зеленский прорекламировал фильм "Земляне" 2005 года выпуска об эксплуатации животных людьми.