ФОТО, ВИДЕО. Захват заложников в Луцке: заложники освобождены, террорист задержан

Вооруженный мужчина захватил автобус с заложниками в Луцке на западе Украины, сообщает РБК со ссылкой на полицию Волынской области. Он удерживал их почти 12 часов. Спецназ провел штурм и освободил людей, преступник задержан.

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По данным полиции, вооруженный мужчина взял в заложники около 20 человек. Сообщается, что у захватившего автобус мужчины есть взрывчатка и оружие.

Террорист поставил ультиматум и дал полчаса на выполнение его требований. Он в том числе требовал, чтобы Зеленский прорекламировал фильм "Земляне" 2005 года выпуска об эксплуатации животных людьми. Зеленский выполнил это требование.

В регионе был объявлен оперативный план "Заложник", движение в центре Луцка перекрыто. На место ЧП прибыли сотрудники всех служб экстренного реагирования, а также губернатор Волынской области Юрий Погуляйко и глава МВД Арсен Аваков, который лично координирует действия полиции. Владимир Зеленский объявил, что берет ситуацию под личный контроль.

Украинские СМИ публикуют фото преступника. Известно и имя: Максим Кривош.

Начальник полиции Волынской области Юрий Крошко сообщил, что подозреваемый в захвате заложников мужчина ранее на своих страницах в соцсетях неоднократно писал, что недоволен "системой в Украине".

В 17:18 портал информационное агентство "Униан" сообщило, что захватчик пытается сбить коптер правоохранителей из автобуса и периодически бросает, судя по всему, шумовые гранаты. Видео этого опубликовал Telegram-канал Ressentiment.

В 18:18 появилась информация, что террорист поставил ультиматум и дал полчаса на выполнение его требований. Об этом сообщила якобы одна из заложниц автобуса, которая по требованию террориста позвонила на телеканал "Перший" и передала его требования.

Портал "Диалог. уа" сообщает, что террорист требует, чтобы Зеленский прорекламировал фильм "Земляне" 2005 года выпуска об эксплуатации животных людьми.

Террорист рассказал журналистам портала НВ, что среди заложников есть раненый. "Заложники в плохом состоянии. Полный автобус, один человек ранен, одна беременная, один ребенок", — сообщил он, добавив, что "ни один г*он" не выполнил его ультиматум.

В 20:46 СМИ сообщили, что троих заложников террорист отпустил. По данным Telegram-канала Ressentiment, это пожилая женщина, беременная и ребенок.

В 21:47 "Униан" сообщил, что спецназ начинает штурм. Заложники были освобождены, удерживающий их мужчина — задержан.