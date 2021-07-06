ФОТО: Вильнюс затопило дождем, количество осадков достигло стихийного уровня

Во вторник, 6 июля, по всей Литве идут дожди. В столице ливень затопил не только улицы, но и дворы многих многоквартирных домов. Водителям не рекомендуют ездить по находящимся в низинах улицам.

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Представители компании Grinda, которые отвечают за улицы Вильнюса, отмечают, что ливень в столице достиг стихийного уровня. Работники компании пытаются устранить последствия сильного ливня, но не спасает даже привлечение многочисленной техники.

"Поступило сообщение о том, что в Вильнюсе выпало больше 50 мм осадков, это стихийный уровень. В тоннеле на ул. Гележине Вилко на полную мощность работают 4 насоса, но им не удается справиться с количеством скопившейся там воды. Наши экипажи направляют поток машин в объезд затопленных улиц", — сказано в сообщении компании.

Лужи стоят и на окраине города, и в центре. Например, жители ул. Дукшту (Шешкине) шутят, что сегодня жителям их улицы нужны лодки, а не машины. На фото видны затопленные улицы и тротуары, дворы и стоящие в лужах автомобили.

Сообщается, что вильнюсская метеорологическая станция зафиксировала 4,06 мм промилле осадков минувшей ночью в Вильнюсе, и этот показатель растет. Во всем городе работают экипажи аварийной службы, которые устраняют последствия ливня.