ФОТО: Во Флориде поймали наркокурьеров, перевозивших товар в сумках с надписью "Сумка, полная наркотиков"

Во Флориде задержаны двое мужчин, провозивших наркотические вещества в пакетах с надписью "Сумка, полная наркотиков". Как сообщает канал "7News Miami, 34-летних Иана Симмонса и Джошуа Рейнхардта остановили в округе Санта-Роза в субботу за превышение скорости на межштатной автомагистрали до 95 миль в час (153 км/ч).

Полицейский выяснил, что на имя Рейнхардта выдан ордер за нарушение условного срока в округе Ориндж. Он вызвал подкрепление, и на место прибыл заместитель шерифа округа Санта-Роза, а служебная собака обнаружила в автомобиле контрабанду. Ею оказались около 75 граммов метамфетамина, 1,36 килограмма препарата GHB, один грамм кокаина, 3,6 грамма фентанила, 15 таблеток МДМА и принадлежности для употребления наркотиков.

Оба мужчины были взяты под стражу и заключены в тюрьму. Им предъявлены обвинения в незаконном обороте и хранении наркотиков. Полицейские также дали шуточный совет наркокурьерам в Facebook. "Не торгуйте нелегальными наркотиками в пакетах с надписью "Сумка, полная наркотиков. Наши служебные собаки умеют читать", - сказано в посте.