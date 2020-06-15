ФОТО: Во Франции осквернили памятник Шарлю де Голлю

В городе Омон на севере Франции вандалы раскрасили желтой краской бюст генерала Шарля де Голля, пишет в понедельник Le Figaro.

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"За несколько дней до торжеств, связанных с 18 июня, в то время, когда мы должны помнить, что генерал де Голль возглавлял движение сопротивления, вандализм в отношении этой статуи в Омоне возмутителен. Это требует серьезных ответных мер", — написал в "Твиттере" президент Совета региона О-де-Франс Ксавье Бертран.

Его публикацию сопровождают две фотографии: на одной видно, что бюст генерала был покрашен в желтый цвет, а на второй видна надпись большими красными буквами, которая появилась на основании монумента: "сторонник рабства".

Quelques jours avant les commémorations de l’appel du #18juin, à l’heure où nous devons nous souvenir que le Général #DeGaulle a fait vivre la flamme de la résistance, la vandalisation de cette statue à Hautmont est scandaleuse. Cela appelle des sanctions fortes ! pic.twitter.com/jdtaMNU48b — Xavier Bertrand (@xavierbertrand) June 15, 2020

Несколько дней назад в городе Ле Павийон-Су-Буа был нанесен такой же вред еще одному памятнику де Голлю: лицо французского генерала "пожелтело".

В воскресенье президент Франции Эмманюэль Макрон в своем обращении к нации заявил, что Франция не будет стирать "след" своей истории и пообещал не допустить перемещения памятников историческим деятелям с их привычных мест.

В последние недели по всему миру пострадали несколько десятков памятников на фоне антирасистских протестов, вызванных смертью афроамериканца Джорджа Флойда 25 мая в Миннеаполисе. При задержании один из полицейских надавил на шею Флойда коленом. Впоследствии афроамериканец скончался в реанимации, а видео его задержания попало в интернет. Происшествие вызвало волны протестов по всему миру.