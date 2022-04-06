ФОТО: Вода в пруду около российского посольства в Литве окрасилась в кровавый цвет
Foto: DELFI/Andrius Ufartus

В среду, 6 апреля, жители Вильнюса заметили, что вода в пруду около российского посольства окрасилась в кровавый цвет, сообщает rus.delfi.lt

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Это акция протеста, которая согласована с инспекторами по охране природы, краска не вредна для животных и растений, заявила представительница полиции Вильнюсского округа Юлия Самороковская.

Представитель муниципалитета Паулюс Вайтекенас объяснил, что это художественный перформанс, цель которого - обратить внимание мира на военные преступления России. Он подтвердил, что используется краска аналогичная той, которой в День Святого Патрика воды Вильняле красят в зеленый цвет.

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