ФОТО. Выборы в Беларуси: на митинг Светланы Тихановской в Минске собрались десятки тысяч

В парке на площади Бангалор в Минске прошел митинг в поддержку оппозиционного кандидата в президенты Светланы Тихановской и ее соратниц, Марии Колесниковой и Вероники Цепкало. Акция собрала десятки тысяч человек.

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По оценке лишенного регистрации, но действующего в стране правозащитного центра "Весна", на акции около семи вечера, еще до выступления Тихановской, собрались 25 тыс. человек. Люди подходили к парку большим потоком, на входе образовались длинные очереди.

В социальных сетях публикуются снимки, сделанные с дрона, на которых видно, что достаточно большая площадь заполнена людьми.

Людское море на Бангалор — вид сверху. Впечатляюще.

Митинг Светланы Тихановской сегодня pic.twitter.com/HX2AYEWBur — Белорусский партизан (@belpartisan) July 30, 2020



Выйдя на сцену, Тихановская обратилась к сторонникам, раскритиковав белорусских силовиков за жестокость при разгоне оппозиционных акций. "Люди, которые хотят достойной жизни, — не преступники, — сказала она. — Это наш народ. Народ, который хочет мирной смены власти. Пожалуйста, не идите против своей совести, не идите против своего народа".

Тихановская также прокомментировала задержание в Минске группы россиян, которые, согласно заявлению властей страны, принадлежат к частной военной компании "Вагнера", которые, как сообщали СМИ, воевали на Украине, в Сирии, Ливии и других странах.

В четверг Следственный комитет Беларуси объявил, что россиян, подозревают в подготовке массовых беспорядков в стране. В сообщении ведомства также говорится, что речь идет о тех же беспорядках, в подготовке которых ранее обвинили Сергея Тихановского. В четверг секретарь совета безопасности Беларуси Андрей Равков заявил, что в стране на свободе находится 170 боевиков, обученных подрывной и снайперской деятельности, что представляет опасность, особенно на массовых мероприятиях.

Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев в четверг заявил, что задержанные россияне, вероятно сотрудники ЧОП, которые ехали в третью страну для того, чтобы по контракту охранять объекты энергетической инфраструктуры, но опоздали на самолет.

"Когда вчера мы все узнали историю о том, что в Минске была задержана группировка боевиков, мы начали думать — к кому этих боевиков привяжут", — сказала Тихановская во время митинга. Она уточнила, что оппозиция ожидала либо запрета митингов, либо провокации, однако группировку "привязали" к ее задержанному мужу Сергею Тихановскому.

"Сегодня утром была встреча в ЦИК, где нам обрисовали эту ситуацию. Нам сказали, что во время пикета будет налажена дополнительная охрана, спасибо большое власти за это. Но сегодня утром мне, глядя в глаза, высокопоставленные чиновники говорили, что для них главная ценность — это человек", — рассказала Тихановская. "Вы говорили, что жизнь и судьба человека для вас важна, и через пару часов вы ломаете судьбу человека", — сказала она о деле своего мужа.

"Мы мирные люди"

Отдельно Тихановская коснулась версии о том, что боевики были посланы Россией, на помощь оппозиции. "Мне говорят, что российские боевики бывают у нас часто, и что они используют Беларусь как какую-то перевалочную базу. Ну с этим же нужно разбираться, — сказала Тихановская. — Нам боевики абсолютно ни к чему. Мы мирные люди, и мы хотим мирных перемен в нашей стране".

За несколько часов до начала митинга недалеко от парка были замечены несколько десятков автозаков с ОМОНом и милицией. У входа на акцию людей досматривали.. Местные СМИ, которые вели стрим с мероприятия, жалуются на очень плохое качество мобильного интернета. Вещающий на Беларусь и не зарегистрированный в этой стране телеканал "Белсат" долго не мог наладить трансляцию, журналисты предположили, что сигнал что-то "глушит".

Это уже вторая массовая акция Тихановской в Минске. Первый митинг, который состоялся 19 июля, собрал, по оценке центра "Весна", собрал около 7,5 тыс. человек.

Жена вместо мужа

Тихановская — зарегистрированный соперник Александра Лукашенко на предстоящих 9 августа президентских выборах. Ее муж, оппозиционер Сергей Тихановский, хотел выдвигаться президенты, но был задержан и отправлен под арест. Участвовать в избирательной кампании вместо Сергея решила его жена.

Мария Колесникова — глава избирательного штаба Виктора Бабарико, не допущенного до выборов центризбиркомом. Вероника Цепкало — супруга еще одного не допущенного кандидата, Валерия Цепкало.

Наблюдатели называли Бабарико и Валерия Цепкало реальными соперниками Лукашенко на выборах. Однако до выборов ЦИК допустил только Тихановскую. Штабы Бабарико и Цепкало поддерживают ее. Цепкало уехал из Беларуси в Россию, заявив, что боится ареста.

Митинг в поддержку Тихановской — часть кампаний новой белорусской оппозиции, выходящей на политическую сцену на фоне падения рейтингов Александра Лукашенко.

Сам Лукашенко критикует оппозицию и заявлял, в честности, что конституция Беларуси сделана "не под женщину".

Лукашенко также назвал задержание россиян в Минске чрезвычайным происшествием и потребовал от совбеза получить разъяснения со стороны России.