Американский кабельный телеканал Fox News объявил об уходе звездного ведущего Такера Карлсона, который в своих шоу транслировал взгляды наиболее консервативной, поддерживающей Трампа части американского общества, а в личной переписке признавался, что ненавидит экс-президента.

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В коротком заявлении Fox News не стал объяснять причины увольнения, а лишь сообщил, что канал и Такер Карлсон решили расстаться, и что его шоу вечером в прайм-тайм в пятницу, 21 апреля, стало последним.

Карлсон расстался с Fox News через шесть дней после того, как владеющая каналом корпорация Fox согласилась во внесудебном порядке выплатить почти 800 млн долларов (724 млн евро) фирме-производителю машин для голосования Dominion.

Эта фирма подала на Fox Corporation в суд за то, что, по мнению истцов, канал распространял клевету Трампа и его сторонников, которые утверждали, что результаты президентских выборов 2020 года сфальсифицированы, в том числе с помощью машин для голосования.

В ходе предварительного разбирательства адвокаты доказывали, что сотрудники Fox News сознательно искажали факты — и в этом им помогла раскрытая переписка Карлсона.

"Мы уже очень-очень близко к тому, чтобы, наконец, иметь возможность игнорировать Трампа в большинство вечеров, — писал Карлсон 4 января 2021 года, за два дня до провозглашения Джо Байдена президентом. — Я, честное слово, жду не дождусь. Я страстно его ненавижу".

Относительно достижений Трампа на посту президента Карлсон в личной переписке, в отличие от эфира, тоже высказывался, мягко говоря, скептически.

"Это последние четыре года [для Трампа на посту президента]. Мы все прикидываемся, будто нам есть что предъявить, потому что это слишком трудно — признать, какой катастрофой они были. У Трампа нет положительных сторон", — писал он.

Это, однако, не помешало Дональду Трампу две недели назад снова дать Такеру Карслону интервью — первое после того, как он, Трамп, стал официально обвиняемым по уголовному делу.

Фото: Getty Images

Как пишут корреспонденты "Би-би-си" в Вашингтоне Бернд Дебюссман и Энтони Зуркер, 53-летний Карлсон был не просто популярным ведущим, чье ежевечернее шоу с восьми до девяти вечера смотрели миллионы, но и человеком, во многом задававшим повестку для консервативной части американского общества и через нее — Республиканской партии.

"В его передаче зрителям предлагался набор консервативных взглядов на разные проблемы — от иммиграции и преступности до вопросов расы, пола и сексуальной ориентации; особенно часто мишенью становилась woke-идеология (повышенное внимание к вопросам, касающимся социальной, расовой и половой справедливости — прим. Delfi)", — объясняют корреспонденты "Би-би-си".

Решение об увольнении — или уходе — Карлсона, судя по всему, было принято довольно внезапно: в пятницу он закончил свою передачу словами "мы вернемся к вам в понедельник".

Такер Карлсон пришел на Fox в 2009 году. Собственное, "именное", вечернее шоу он начал вести в 2016-м.

До прихода на Fox News Карлсон вел передачи на телеканалах CNN и MSNBC, а затем вместе с бывшим политическим советником Республиканской партии Нилом Пателем основал сайт Daily Caller.

После появления известий об уходе Карлсона цена акций принадлежащей Руперту Мердоку Fox Corporation на Нью-Йоркской бирже упала на три с лишним процента. На столько же она снижалась неделю назад, когда корпорация согласилась выплатить 787 млн долларов фирме Dominion, но затем акции Fox отыграли падение.