Франция и Греция вводят обязательную вакцинацию от Covid-19 для медиков

Франция и Греция вводят обязательную вакцинацию от коронавируса для работников медицинской сферы и сотрудников домов престарелых. Об этом в понедельник, 12 июля, объявили французский президент Эмманюэль Макрон и греческий премьер-министр Кириакос Мицотакис в своих аккаунтах в Twitter.

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Во Франции прививка от Covid-19 станет обязательной для медиков с 15 сентября. Те, кто откажется от вакцинации, не смогут работать в сфере здравоохранения и не будут получать зарплату, заявил глава Минздрава Франции Оливье Веран. Кроме того, привитым в начале года лицам из групп риска с сентября начнут вкалывать третьи дозы вакцин для сохранения иммунитета к коронавирусу.

В Греции обязательная вакцинация вступит в силу с середины августа — для работников домов престарелых и с 1 сентября — для всех сотрудников медицинских учреждений. "Мы сможем завершить последнюю главу этого кризиса в сфере здравоохранения, только если каждый сделает прививку свободы", — подчеркнул премьер Греции Мицотакис.

В Италии уже действует обязательная вакцинация для врачей



Во Франции и Греции полностью привиты от ковида около 40 процентов населения. В последние дни в обеих странах отмечается рост числа новых инфекций, что связывают с распространением "дельта"-варианта вируса.

Обязательная вакцинация для врачей с мая действует в Италии. В Германии обсуждается возможность введения такой меры для персонала детских садов и школ.