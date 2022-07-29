Эммануэль Макрон и Мухаммед бин Салман обсудили конфликт вокруг Украины, продовольственный и энергетический кризис, а также проблемы в ближневосточном регионе. Ранее фактический правитель Саудовской Аравии встретился с лидерами США и Греции.

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Президент Франции Эммануэль Макрон и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман на переговорах в Париже договорились работать над "смягчением последствий" российского вторжения в Украину. Об этом сообщает France24 со ссылкой на пресс-службу французского лидера.

"Президент и наследный принц Саудовской Аравии подчеркнули необходимость положить конец этому конфликту и активизировать сотрудничество, чтобы ослабить последствия в Европе, на Ближнем Востоке и в мире в целом", — говорится в официальном сообщении Елисейского дворца.

Одной из основных тем переговоров стала энергетика. Сообщалось, что Макрон планировал убедить Саудовскую Аравию в необходимости увеличить добычу нефти, чтобы снизить мировые цены. В официальном заявлении также говорится, что французский президент "подчеркнул важность продолжения постоянной координации с Саудовской Аравией в отношении диверсификации поставок энергоносителей для европейских стран".

Также Макрон и бин Салман обсудили глобальный продовольственный кризис, ядерную программу Ирана и региональные проблемы Ближнего Востока. "Что касается войны в Йемене, президент высоко оценил усилия Саудовской Аравии по поиску политического, глобального и инклюзивного решения под эгидой ООН и выразил надежду на продолжение перемирия", — говорится в заявлении Елисейского дворца.

France24 называет визит бин Салмана в Париж "последним шагом в дипломатической реабилитации фактического лидера Саудовского королевства", которого связывают с убийством журналиста Джамаля Хашогги в стамбульском консульстве Саудовской Аравии в 2018 году. Недавно на переговоры в ближневосточную страну приезжал президент США Джо Байден, а сам наследный принц по пути в Париж посетил Афины, где встретился с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом. Такой поворот западной дипломатии, крайне негативно воспринятый многими политиками и простыми гражданами, связывают с российской агрессией против Украины — Европа срочно ищет экспортеров, которые смогут поставлять топливо вместо Москвы.