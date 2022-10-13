Франция не будет наносить ответный удар, если РФ применит тактическое ядерное оружие по Украине
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал возможные действия Парижа в случае, если российские войска решат использовать в войне против Украины тактическое ядерное оружие. Как отмечает Bloomberg, это первое подобное заявление французского лидера.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

"Наша доктрина опирается на фундаментальные интересы нации. Они четко определены и никак не были бы задеты напрямую, если бы, например, в Украине, в том регионе произошла баллистическая ядерная атака", — заявил Макрон в интервью телеканалу France 2.

Дискуссии вокруг возможного ядерного удара по территории Украины активизировались после того, как в конце сентября президент РФ Владимир Путин в очередной раз выступил с подобной угрозой. 21 сентября, объявляя о "частичной" мобилизации, он заявил, что Россия применит "все имеющиеся средства" "при угрозе территориальной целостности нашей страны, для защиты нашего народа". "Это не блеф", — отметил Путин.

На прошлой неделе президент США Джо Байден заявил, что достаточно "хорошо знает" своего российского коллегу, и считает, что тот "не шутит". "Мы не сталкивались с перспективой армагеддона со времен Кеннеди и Карибского кризиса", — констатировал Байден.

Схожую позицию касательно заявлений Путина заняла и бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель. "Воспринимать слова серьезно, не игнорировать их, думая, что это блеф, но рассматривать их всерьез — это ни в коем случае не признак слабости или соглашательства, это признак политической мудрости", — рассказала она в интервью Sueddeutsche Zeitung.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Статьи по теме:
 
Читать мнения (12) Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio
Iedvesmai