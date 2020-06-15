Франция не будет убирать памятники на фоне протестов против расизма

Власти Франции не намерены убирать с постаментов памятники историческим личностям. Республика "не сотрет ни одно имя" из своей истории, заявил президент Эмманюэль Макрон в телеобращении к нации в воскресенье, 14 июня. Тем самым глава государства отреагировал на проходящие во многих странах, в том числе во Франции, протесты против расизма, пишет Deutsche Welle.

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Президент заверил, что не намерен идти на компромисс в борьбе с расизмом, антисемитизмом и дискриминацией. "Мы - нация, где каждый, вне зависимости от происхождения и вероисповедания, может найти себе место", - подчеркнул Макрон. При этом глава государства упомянул неких "сепаратистов", которые могут воспользоваться борьбой с расизмом в своих целях, и предостерег от "переписывания истории Франции, разжигающего ненависть".

Протесты против расизма после смерти Джорджа Флойда

В последние недели во многих странах проходят массовые протесты против расизма и полицейского насилия. Акции начались после гибели в США афроамериканца Джорджа Флойда при задержании в Миннеаполисе.

Во многих городах демонстранты сносят памятники. Так, в британском Бристоле сняли с постамента монумент работорговцу и благотворителю Эдварду Колстону - и сбросили его в воду в порту. В Лондоне демонстранты демонтировали статую шотландского торговца и рабовладельца Роберта Миллигана.

В Бельгии власти Антверпена согласились убрать с постамента памятник королю Леопольду II - его правление известно крайне жесткой колониальной политикой в африканских владениях, на территории которых сегодня находится Демократическая Республика Конго. В США спикер Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси призвала удалить с Капитолия 11 памятников, воздвигнутых в честь лидеров и солдат Конфедеративных Штатов Америки, в состав которых с 1861 по 1865 год входили 13 рабовладельческих штатов.