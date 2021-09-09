Франция обеспечит бесплатную контрацепцию для женщин до 25 лет

Власти Франции планируют в ближайшее время обеспечить бесплатную контрацепцию для женщин до 25 лет. Француженки смогут получить как противозачаточные таблетки, так и другие средства предохранения, заявил министр солидарности и здравоохранения страны Оливье Веран. Политика цитирует Deutsche Welle.

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"Несправедливо, что женщины не могут защитить себя, не могут получить доступ к контрацепции и не могут сделать выбор свободно из-за того, что это слишком дорого", — заявил министр. Он пообещал, что французские власти как можно скорее займутся этим вопросом.

На данный момент бесплатная контрацепция во Франции доступна только для девушек 18 лет и младше. По данным Deutsche Welle, с момента принятия такого закона число абортов в стране значительно снизилось.

8 сентября Верховный суд Мексики декриминализовал аборты на ранних сроках беременности и отменил уголовное наказание за них. Суд рассмотрел соответствующий закон в штате Коауила на севере страны и признал его неконституционным. Уголовный кодекс штата предусматривал наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет для женщин, сделавших аборт, а также для граждан, оказывающих подобные услуги.