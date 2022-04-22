Франция обвинила российских наемников в инсценировке зверств в Мали

Французская армия засняла на видео то, как российские наемники хоронят тела возле малийской военной базы, чтобы ложно обвинить силы Франции, покидающие территорию, в организации массовых захоронений, пишет агентство AFP в четверг, 21 апреля. На видео, снятом с помощью беспилотника и оказавшемся в распоряжении агентства, видны военные кавказской внешности, которые засыпают тела песком недалеко от базы Госси на севере Мали.

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Снимки предполагаемой братской могилы до этого были размещены в Twitter-аккаунте человека по имени Диа Диарра, который называет себя "бывшим солдатом" и "малийским патриотом". Он сопроводил их комментарием: "Это то, что оставили французы, когда покидали базу в Госси… Мы не можем об этом молчать!".

"Создано ЧВК Вагнера"

Генеральный штаб Франции назвал опубликованную в Twitter видеозапись "информационной атакой" и сообщил, что профиль Диа Диарра "скорее всего, является фальшивым аккаунтом", созданным российской частной военной компанией (ЧВК) Вагнера.

"Этот маневр с целью дискредитации миссии "Бархан" выглядит скоординированным. Он отражает многочисленные информационные атаки, которым подвергались французские солдаты на протяжении нескольких месяцев", — сообщил штаб.

Франция выводит войска из Мали

В феврале Франция решила завершить до конца июня операцию "Бархан" и военную операцию "Такуба", в которой под командованием Франции участвуют несколько других европейских стран. Причиной такого решения стала напряженность в отношениях между французскиими властями и военной хунтой, находящейся у власти в Мали. В рамках вывода войск из африканской страны Франция 19 апреля официально передала контроль над базой Госси малийской армии.

Помимо антитеррористических операций, в Мали проходят миротворческая миссия ООН по стабилизации в Мали (MINUSMA) и инструкторская миссия European Union Training Mission (EUTM). Их сроки истекают в конце мая. В обеих участвуют среди прочих и служащие бундесвера.