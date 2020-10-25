Франция отозвала своего посла из Турции после высказываний Эрдогана о Макроне

Франция отзывает посла в Турции для консультаций после высказываний турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана в адрес французского коллеги Эммануэля Макрона, сообщает Associated Press.

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"Что можно сказать по поводу главы государства, который так плохо обращается с представителями разных конфессий? Прежде всего, следует проверить его психику", — сказал Эрдоган о Макроне накануне, комментируя реакцию своего французского коллеги на жестокое убийство чеченским исламистом педагога в парижском пригороде.

"В чем проблема этого человека по имени Макрон с исламом и мусульманами? Он нуждается в лечении психического здоровья — задал риторический вопрос Реджеп Тайип Эрдоган на съезде правящей Партией справедливости и развития. — Он нуждается в лечении психического здоровья. Что еще можно сказать главе государства, который не понимает свободы вероисповедания и который так себя ведет с миллионами живущих в его стране людей, исповедующих другую веру?".

Эти высказывания в Париже сочли неприемлемо грубыми.

Ранее Макрон заявлял о переживаемом исламом кризисе по всему миру. Также он пообещал модифицировать закон от 1905 года, чтобы еще больше отделить религию от государства. Кроме того, президент Франции пообещал тщательнее контролировать источники финансирования деятельности мечетей, а также совместно с Советом мусульман во Франции создать организацию, которая поможет построить "просвещенный ислам".

В турецком обществе и СМИ антитеррористические действия, предпринятые Парижем после жестокого убийства учителя Самюэля Пати, преподносятся как "антиисламские" действия.