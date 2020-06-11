Франция потеряла около полумиллиона рабочих мест из-за пандемии коронавируса

В первом квартале 2020 года Франция потеряла 497 400 рабочих мест в частном секторе и еще 4900 — в государственном из-за кризиса, вызванного пандемией Covid-19. Такие данные приводит Национальный институт статистики и экономических исследований Франции (Insee).

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Между тем, министр экономики и финансов Брюно Ле Мэр заверил, что борьба с безработицей является приоритетом для властей.

"Шок от кризиса отразился на Франции чрезвычайно сильно, — констатировал Ле Мэр в эфире радиостанции RTL. — Мы фактически остановили экономику страны на три месяца".

По данным французского Минфина, падение ВВП по итогам года составит не 8 процентов, как предполагалось ранее, а все 11. "Самые тяжелые с точки зрения экономики и социальной сферы времена для Франции еще впереди", — предупредил Ле Мэр. При этом министр выразил уверенность, что экономика страны полностью восстановится уже в 2021 году.

Ранее Ле Мэр сообщил, что Франция находится на пороге крупнейшего экономического спада со времен Второй мировой войны. На сегодняшний день во Франции зарегистрированы свыше 192 000 случаев заболевания короновирусной инфекцией Covid-19. Более 29 тысяч человек скончались.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила о пандемии коронавируса. Вспышка Covid-19 привела к различным ограничениям на передвижение и социальную жизнь людей по всему миру, что наносит серьезный вред экономике. Ряд стран закрыли свои границы для иностранцев, а в городах объявили карантин. Вынужденные меры заставили людей проводить большую часть времени дома и работать удаленно.