Франция предложила ввести действенные санкции из-за Навального

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что против России необходимо ввести действенные санкции из-за отравления оппозиционера Алексея Навального. Об этом он сказал в эфире радиостанции France Inter, передает РБК.

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"Что касается санкций, необходимо их сделать по-настоящему действенными. И дискуссии на эту тему пройдут завтра на Евросовете", — пообещал министр (цитата по "РИА Новости").

Ле Дриан назвал арест Навального, которого задержали сразу же после возвращения в Россию, тревожным знаком. Глава МИДа отметил успех российских митингов, которые прошли накануне в поддержку оппозиционера, и напомнил о необходимости расследовать причины его отравления.

Навальному стало плохо в августе во время перелета из Томска в Москву, самолет экстренно сел в Омске. Политика госпитализировали, он впал в кому, позже Навального перевезли на лечение в Берлин. Немецкие специалисты нашли в организме пациента следы яда из группы "Новичок".

Позже это подтвердили лаборатории Швеции и Франции, Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО). Российские врачи, которые работали с Навальным, не нашли никаких ядов.

Навального выписали из клиники в конце сентября, в январе он прилетел в Россию, где был сразу же задержан, а затем арестован в рамках дела "Ив Роше", по которому его осудили на 3,5 года условно.